Ce qu’elle a été obligée de faire dans la précipitation ! Louane balance sur les coulisses de The Voice, c’est dingue!

Ce lundi 14 décembre, Louane était l’invitée de l’émission de France 5 “C à vous”. L’occasion pour la jeune femme de faire une grande révélation sur son nom de scène. Pas de panique, LD People va tout vous dire.

Louane, un nom trouvé lors des auditions pour The Voice

C’est il y a près de 7 ans maintenant, que nous avons découvert pour la première fois Anne Peichert à la télévision dans “The Voice“. C’est d’ailleurs à ce moment-là que la jeune femme a décidé de changer son vrai nom et prendre un pseudonyme comme elle l’explique sur le plateau de “C à Vous” : “J’ai pas eu beaucoup beaucoup de temps pour trouver parce que c’était assez speed. Et ouais, du coup j’ai choisi un mélange de mon prénom et du prénom de ma petite sœur (Anne pour elle, Louise pour sa sœur, ndlr)… Et elle a pas trop kiffé en vrai ! Elle kiffera jamais je pense. Elle s’y est habituée”.

Louane poursuit son propos et explique qu’à peine sur le plateau pour les auditions à l’aveugle, TF1 lui a demandé de rapidement changer de nom : “Je suis arrivée aux auditions à l’aveugle et on m’a dit ‘franchement, pour toi, vraiment change maintenant”. Face à l’incompréhension des chroniqueurs ainsi que de la présentatrice de “C à vous“, la chanteuse a expliqué pourquoi la chaîne lui avait demandé de trouver rapidement un pseudo : “C’était pour me protéger ! J’avais 16 ans. Après, honnêtement, il y a des gens qui ont très vite trouvé mon prénom quand même. Mais je pense que d’un certain aspect ça a pu me protéger un certain temps“.

Elle fait le bilan de cette année 2020 pas comme les autres

Chez nos confrères de “Elle“, Louane a fait le bilan de cette année 2020. L’occasion pour la jeune femme de nous parler de son heureux évènement puisqu’elle a donné naissance à une petite fille prénommée Esmée au mois de mars dernier : “Alors en 2020, il s’est passé des choses, t’es pas prêt. Il y a eu le corona, ouais, c’était chaud. T’as vu ce qu’il y a dans les livres d’histoire ? Ouais, c’était chaud. Si tu as envie de savoir ma vie perso, j’ai eu un enfant, j’ai sorti mon troisième album. Mais il n’y a eu que ça. Historiquement, il s’est passé des trucs incroyable“.

Si le bonheur d’être maman est bien présent, Louane explique également qu’elle a dû faire face à un moment compliqué lorsqu’elle est revenue de la maternité : “Il y a eu une période où, quand je suis rentrée de la maternité, je suis restée deux semaines non-stop à la maison où je ne suis pas sortie du tout dehors. Deux semaines, c’est long. C’est très, très long. Je n’étais pas prête psychologiquement, j’avais très peur“.