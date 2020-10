Louane contaminée par le covid? Elle fait une déclaration très inquiétante!

La chanteuse Louane, a-t-elle, elle aussi, était touchée par la pandémie de covid-19 ? Dans son dernier entretien sur les antennes de RTL, la jeune chanteuse a fait quelques révélations inquiétantes à ce sujet.

Ce vendredi 23 octobre dernier, la jeune maman était présente à la radio pour faire la promotion de son dernier album, intitulé Joie de vivre. L’artiste était très heureuse de faire découvrir à ses fans ses dernières chansons, après plusieurs mois d’attente. À l’antenne de Laissez-vous tenter, aux côtés d’Yves Calvi et Steven Bellery, la jolie jeune femme n’a pas uniquement parlé de musique. Puisque le sujet de la pandémie s’est invité au cœur de la discussion. Lors de cette évocation, Louane a fait une annonce posant un grand nombre de questions.

Les journalistes sont revenus tout d’abord sur son parcours. Et sur sa fulgurante ascension depuis sa victoire dans un célèbre télé-crochet. Après plusieurs albums et des tournées triomphales, Louane était très fière de pouvoir présenter son dernier projet. Lors de cette interview, a notamment été évoquée une chanson très particulière pour l’artiste. Car dans ce dernier opus, ses fans pourront trouver un titre intitulé J’peux pas. La jeune femme a écrit ces paroles alors qu’elle n’avait que 18 ans. Mais jamais elle ne pensait les publier. Car il s’agit d’un texte très personnel concernant sa mère aujourd’hui disparue. Mais sur les conseils de Léa Frédeval, Louane a finalement accepté de partager ce souvenir avec son public. La chanteuse explique comment la réalisatrice des Affamés a réussi à la convaincre. Les deux femmes se sont rencontrées sur le tournage de ce film en 2019. ” Un soir, elle écoutait des chansons qui ne sont pas sorties – et qui ne sortiront jamais parce qu’honnêtement, elles ne sont pas bonnes – mais celle-ci, elle m’a dit ‘c’est con, pourquoi tu ne la sors pas ?’. J’avais pas la force, je ne l’assumais pas ” a-t-elle déclaré pour expliquer son hésitation.

Louane

Les journalistes l’ont félicitée pour son aplomb et sa franchise face aux questions. Mais la jeune femme a avoué qu’il ne s’agissait que d’une façade. Elle était loin d’être au top de sa forme.” Honnêtement j’ai très mal au ventre aujourd’hui “ a expliqué l’artiste. Les animateurs de RTL lui ont demandé s’il s’agissait du trac. Question à laquelle Louane a répondu ” oui “. Yves Calvi pensait la rassurer en lui expliquant qu’il était tout à fait normal d’avoir peur dans les circonstances actuelles. Il faisait référence au stress de la sortie de son nouvel album, mais également au climat anxiogène causé par la crise de la pandémie de la covid-19. Mais Louane a répondu à cette affirmation par une phrase plutôt inquiétante ” Ohla, de ce côté-là, j’ai été testée il y a deux jours… “.

Après cette déclaration, Louane n’a néanmoins pas précisé le résultat de ses analyses. Certains auditeurs ont donc pu se demander si elle était souffrante, mais sans symptômes, ou si simplement elle avait été en contact avec un malade. Car ce sont les raisons pour lesquelles un test est généralement réalisé. Sur le plateau de Laissez-vous tenter, la jeune chanteuse paraissait tout cas en pleine possession de ses moyens… à l’exception de ce trac dont elle a parlé avec Yves Calvi. Il faudra donc attendre quelques jours pour savoir si Louane a reçu les résultats de son test…