Louane est devenue maman et dévoile pour la première fois un cliché de sa fille, magnifique

Ce dimanche 7 juin sur Instagram, la jeune Louane Emera, connue depuis son rôle dans la Famille Bélier, a fait sa toute première apparition sur les réseaux sociaux, depuis son accouchement.

Elle a pris la parole dans une vidéo pour annoncer une très bonne nouvelle et nous montrer un peu de son bout de chou.

La jeune et belle chanteuse blonde donnait naissance à une petite fille en mars dernier.

C’est au défilé Jean-Paul gaultier, que le 23 janvier dernier, la star faisait une apparition très remarquée au défilé Jean-Paul Gaultier, avec son baby bump.

C’est en effet à 23 ans que la jeune star est devenue maman pour la première fois d’une petite Esmée.

La chanteuse avait d’ailleurs été relativement discrète pendant sa grossesse, et depuis qu’elle a donné la vie, elle l’est encore davantage.

Mais visiblement les choses peuvent encore changer puisque ce vendredi 7 juin, sur son compte Insta officiel, la jolie maman a fait une apparition très attendue par ses fans, car il s’agit de son tout premier post depuis son accouchement à l’hôpital.

Voir cette publication sur Instagram ESMÉE 💖 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 31 Mars 2020 à 2 :58 PDT

Ses deux comptes Insta ont fusionné

La chanteuse découverte dans The Voice, a annoncé à toute sa communauté connectée qu’à partir du lundi 8 juin, à onze heures précise ses comptes officiel et personnel allaient fusionner :

“Comme ça, vous allez pouvoir voir des souvenirs de ma vie depuis 2014”, a expliqué la nouvelle maman à ses millions d’abonnés.

Ce fameux compte dont le titre est “Watch out for the tornado” a conservé les moments les plus précieux de la vie de Louane.

À l’origine pourtant, ce compte était uniquement destiné à la famille et aux amis de la chanteuse, mais le public a désormais l’autorisation de voir ce compte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 4 Juin 2020 à 2 :23 PDT

Au milieu des nombreuses photos postées sur ce compte, on peut trouver le tout premier cliché de sa fille Esmée !

On y voit la main de la jeune chanteuse celle de l’heureux papa de 29 ans ainsi que la toute petite menotte du bébé, qui est délicatement refermée sur l’index de Louane.

De nombreux fans se sont abonnés à ce nouveau compte exclusif dans l’heure qui suivait l’annonce de la jeune maman.

Les commentaires qui concerne ce post sont d’ailleurs globalement très élogieux !

« Félicitations« , « Bienvenue à Esmée, très joli prénom« , peut-on lire de la part des internantes concernant le retour surprise de Louane Emera.

″Ça fait très longtemps que vous ne m’avez pas vue sur les réseaux et vous m’avez beaucoup manqué. Je reviens aujourd’hui pour vous parler d’un truc un peu spécial”, adresse Louane à ses abonnés. “En parallèle de ce compte, j’ai tenu pendant quelques années un compte personnel, sur lequel il y avait ma famille et mes amis. En fait, j’avais envie de ne plus scinder les deux et de vous donner accès à ce compte”, avait précisé la chanteuse de « Jour 1 »

À la fin de la vidéo, elle donne rendez-vous à ses fans pour un live ce mardi 9 juin à 18h sur Insta !