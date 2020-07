Louane : dévoile son amour pour Kendji Girac ! ses déclarations « choquent » la toile

Louane Emera révèle quelques rares confidences sur sa vie amoureuse.

Si la carrière professionnelle de la jeune chanteuse, a été un véritable conte de fée, Louane est cependant restée toujours très discrète sur sa vie privée au grand désarroi de ses fans. Un jardin qu’elle a toujours voulu garder très secret, et qui aura toujours engendré les plus folles rumeurs sur ses amours. Lors d’un entretien à Télé Loisirs, Louane s’était déjà exprimée et avait averti ceux qui se posaient un peu trop de questions sur sa vie sentimentale » Mais franchement, pourquoi irais-je embêter les gens avec ma vie privée qui n’a pas forcément un intérêt dément ? , … , c’est très important de garder un lieu où on peut être complètement soi-même. Tout le monde a besoin de ça, vous ne pensez pas ? « .

Voir cette publication sur Instagram J’suis trop sur mon tel 🤦🏼‍♀️ 📸@rudymarmet bff love forever Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 25 Juil. 2020 à 6 :11 PDT

Si beaucoup se sont posé la question de savoir si Louane était en couple, tous ont appris sa grossesse avec grande surprise lorsqu’elle était apparue en janvier dernier, au défilé de Jean-Paul Gauthier avec un petit ventre bien rond. Alors qu’elle a accouché en mars dernier d’une jolie petite fille, au doux prénom d’Esmée, Louane confiait au magazine Paris Match il y a quelques mois, lorsque le journaliste lui demandait si elle avait un petit ami dans sa vie, » Il y a une seule chose que je peux vous dire, et rien de plus : dans ce domaine, je vais très bien en ce moment. C’est facile, c’est cool.

L’amour est important « . Louane était alors restée très mystérieuse sur celui qui fait vibrer son cœur. Elle révélait seulement alors quelques confidences sur ses relations et expériences avec les hommes, » Ce que je peux vivre de plus difficile en amour, c’est le manque. Je n’ai pas eu de gros problèmes avec les garçons. J’ai eu quelques chagrins, mais rien de traumatisant. Je ne redoute pas le pire, c’est-à-dire la trahison, parce que je n’imagine pas d’autre voie que la confiance « .

La jeune artiste de 23 ans avait été révélée comme chanteuse au grand public lors de son passage dans l’émission The Voice, La plus belle voix en 2015 puis un an plus tard en tant qu’actrice pour son rôle dans le film La famille Bélier pour lequel aura décroché le César du meilleur espoir féminin. Mais depuis sa grande notoriété dans l’hexagone, Louane est constamment victime de rumeurs, fruits de l’imagination de ses admirateurs et détracteurs qui n’arrivent à obtenir d’information sur sa vie privée qu’elle a toujours tenu à préserver loin des regards et des flashs des objectifs. Aujourd’hui, Louane est une jeune maman comblée et heureuse, qui reste tout aussi mystérieuse sur son bébé que sur le père de son enfant.

Parmi les folles rumeurs sur sa vie amoureuse, nous retrouverons celle de sa pseudo-relation avec Kendji Girac, le chanteur au physique très séduisant et à l’accent gitan qui fait fondre le cœur de nombreuses femmes. Alors Louane aurait-elle, elle aussi, succombé au charme du jeune séducteur, comme certains le prétendent ?

Une question mystère qui ne cesse de revenir dans les médias et sur les réseaux sociaux, et qui en intrigue plus d’un. Car les deux artistes, stars aujourd’hui de la chanson française, qui ont été révélé l’un comme l’autre dans The Voice, sont tout deux très discrets sur leur vie sentimentale. Constamment sous les feux des projecteurs, Louane comme Kendji souhaitent préserver plus que tout leur vie personnelle.

L’interprète de Andalouse dévoilait dans une interview accordée à PureBreak, les raisons de sa vie privée bien cachée. Kendji Girac révélait qu’il serait déjà incapable de sortir avec l’une de ses fans » Je la mettrais trop en danger en fait, … , je pense qu’elle se ferait trop d’idées et après, je ne sais pas… En tout cas, j’aurais peur « . Car Kendji Girac aime plus que tout la discrétion, et tient à ce que sa vie de couple reste loin des étalages médiatiques. C’est pour cela également qu’il avoue qu’il n’affichera jamais non plus son couple sur les réseaux sociaux » Je n’aimerais pas, ça fait partie de la vie privée, il ne faut pas tout mélanger, ça casserait des barrières dans le couple « .

Kendji le beau gosse est donc aussi mystérieux que Louane, car ils ont bien compris l’un comme l’autre qu’avec une hyper médiatisation de leurs succès professionnels, il valait mieux vivre caché pour vivre heureux… Et c’est bel et bien ce qui a créé des rumeurs les plus inédites sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Backstage tour 2018 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 23 Mars 2019 à 11 :05 PDT

Mais ce qui est sûr et certain, c’est que la petite fille de Louane qui vient de naître n’est pas de Kendji Girac ! De quoi faire taire ces rumeurs qui n’en finissent plus sur la toile, que cela plaise ou non à ceux qui leur ont trouvé tant de points communs que ce soit dans leurs carrières professionnelles de jeunes artistes et sur leur discrétion concernant leur vie amoureuse. Louane Émera est bel et bien en couple avec Florian Rossi, avec qui elle vit le grand amour depuis bientôt deux ans. Des photos de son compagnon avaient alors été dévoilées lorsqu’elle a décidé en juin dernier de fusionner ses deux comptes, personnel et privé, sur Instagram. Le jeune homme de 29 ans est lui aussi connu dans le monde de la musique. La rencontre entre les deux tourtereaux s’était d’ailleurs faite lors de la tournée de Louane en 2018, lorsqu’il avait intégré l’équipe de musiciens : Un véritable coup de foudre sur scène. Multi instrumentiste et compositeur, Florian Rossi a travaillé avec de nombreux artistes tels que Stromae, Kendji Girac lors de ses tournées Ensemble et Amigo, Soprano lors de L’Everest tour ou encore Du phénix aux étoiles, ainsi que lors du Nakamura Tour d’Aya Nakamura. Une belle carrière de musicien qu’il doit désormais allier avec sa nouvelle vie de papa.

Sur le compte Instagram de Louane devenu désormais accessible à tous, nous retrouverons quelques photos des deux jeunes tourtereaux, ainsi qu’une vidéo sous laquelle elle écrit en légende » J’avais envie de chanter cette chanson qui compte beaucoup pour moi avec cette personne qui compte encore plus pour moi. Et c’est rare que je poste des chansons ici. C’est même un peu bizarre, mais celle-ci, elle est spéciale « .

Louane est aujourd’hui une jeune femme en couple, accomplie et épanouie, et une jeune maman d’une adorable petite fille, qui s’apprête à sortir son troisième album, dont l’extrait inédit, Donne-moi ton cœur est sorti le 3 juillet dernier.