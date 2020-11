Louane confie un secret particulier très étonnant sur sa fille pour la 1ère fois jamais dévoilé

Louane est devenue maman pour la première fois au printemps 2020, en plein confinement.La chanteuse a confié à Nikos un secret autour de son adorable fille dans l’émission 50 minutes Inside.

Louane est une chanteuse qui a connu un succès immédiat et qui s’est accomplie très jeune en tant qu’artiste.

En devant maman à 23 ans, elle a aussi passé un cap dans sa vie de femme.

The Voice a révélé Louane en 2013 et aujourd’hui elle a donné naissance à une petite fille prénommée Esmée avec son compagnon le dj et producteur, Florian Rossi.

Elle s’est alors confiée à Nikos Aliagas dans le magazine “50 min inside” sur TF1, en évoquant une bénédiction mais ce n’est pas tout, l’interprète de « Jour 1 » et comédie dans La Famille Belier, a aussi tenu à révéler un petit secret sur sa fille et le choix de son prénom insolite :

“Honnêtement, j’avoue que c’est mon mec qui a choisi. Il m’a proposé et j’ai trouvé ça très très stylé.” a révélé l’artiste. Elle a d’ailleurs expliqué le sens de ce joli prénom : »Ça veut dire qui est aimé Louane ». Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

Sa maman étant décédé il y a peu, le jeune femme a accordé un entretien à nos confrères de Télé 7 jours : Ça a tout chamboulé Louane … Cela m’a permis de réaliser à quel point j’ai été une enfant dure. D’ailleurs, je présente mes excuses à ma mère dans la chanson, et encore aujourd’hui, ça m’arrache la gueule. Je le fais, parce que je sais qu’il faut, mais je ne l’aurais jamais fait devant elle. C’est la première fois que je m’excuse auprès d’elle. On a eu une relation compliquée”, reconnaissait-elle. La chanteuse a récemment sorti un album intitulé « Joie de vivre ».

Et, en pleine promotion de ce dernier, sorti le 23 octobre 2020, la jeune femme de 24 ans a également évoqué son titre « À l’autre » spécialement écrit pour sa fille : “Cette chanson, elle est vraiment spéciale, parce que c’est une chanson effectivement qui parle de ma fille, mais ce n’est pas uniquement ça. C’est une chanson qui parle de la difficulté de la parentalité et de la transmission. » Mon nouvel album est enfin disponible !

“Joie de vivre” est à vous 🧡🌪https://t.co/GpyQC3rGMP pic.twitter.com/JEinYAVuSR — Watchoutforthetornado🌪 (@louane) October 23, 2020 Sur la parentalité elle explique d’ailleurs : Jeune mère, celle qui a participé à The Voice en 2013 a également expliqué que sa fille avait complètement bouleversé sa vie : “Ça change complètement mon regard sur la vie, sur le monde, sur tout. Le fait de devenir mère ça passe au-dessus de tout. Je crois que c’est le plus gros bonheur de ma vie et à la fois ma plus grande fierté Louane. »

Ce titre est donc aussi une façon pour la chanteuse de rendre hommage à sa mère décédée lorsqu’elle avait 18 ans.

Pour rappel, Louane a perdu son papa Jean-Pierre Peichert, le 20 février 2013 après s’être fortement battu contre la maladie, puis sa maman, Isabel Peichert (née Pinto Dos Santos), un an après, le 28 avril 2014 alors qu’elle n’était âgée que de 50 ans.