Louane Emera dévoile de très rares photos avec Florian Rossi, elle est totalement amoureuse

Très discrète sur les réseaux sociaux, ces derniers mois, Louane Emera a partagé avec ses fans une photo avec l’amour de sa vie. La jeune femme a publié une photo en compagnie de son chéri, Florian Rossi.

Ses followers étaient d’ailleurs très heureux de découvrir la jeune femme en pleine forme. Plusieurs membres de sa communauté étaient effectivement inquiets ces derniers jours, suite à l’annonce de l’annulation d’un rendez-vous important. Louane devait en effet se produire le 30 septembre dernier sur la scène du Grand loft de la station de Radio Contact. Quelques heures avant le show, la maman de la petite Esmée avait dû reporter son passage. L’interprète emblématique de La famille bélier s’était rapidement expliquer sur les réseaux sociaux ” Hello tout le monde, je suis désolée d’avoir dû annuler cette tournée dans le Nord que j’attendais tant. Pour des raisons familiales, je n’ai pas pu me déplacer aujourd’hui comme vous avez pu le découvrir sur les réseaux, mais je vous rassure tout va très bien. Plein de bisous mes cœurs, on se voit donc le 5 octobre, j’vous love “. Même si le message était rassurant, elle ne livrait pas vraiment la raison de cette absence.

Quelques membres de sa communauté s’étaient donc montrés inquiets. Mais au vu des dernières nouvelles, tout irait finalement bien pour Louane. C’est d’ailleurs ce qu’elle montrait sur ce dernier cliché aux côtés de son compagnon. Les deux jeunes parents avaient délaissé leurs obligations familiales pour quelques heures. Et ils avaient décidé de passer la soirée en amoureux. Il faut avouer que ces dernières semaines n’ont pas dû être de tout repos. Car la jeune femme a vécu sa maternité dans les conditions particulières en pleine période du confinement.

Louane Emera

Sa discrétion dans les médias avait également suscité un grand nombre d’interrogations depuis de longs mois. Mais la chanteuse voulait se concentrer sur cette nouvelle vie. Et profiter à fond des premières émotions de maman. Elle avait également pris une décision qui pour le coup avait surpris toute sa communauté. La jeune femme a en effet fusionné ses comptes professionnel et privé sur Instagram. Cela permet à ses fans de découvrir l’intégralité de sa vie d’artiste, mais aussi de femme “ Je veux montrer un peu plus qui je suis aux gens. Parce que finalement, sur les réseaux sociaux, c’est une image. Mais dans la vie, c’est la même chose, avait-elle déclaré lors d’une interview sur NRJ. ” En ouvrant mon compte perso, c’était pouvoir montrer une autre partie de moi aux gens, qu’ils ne connaissent pas forcément. Tout en gardant évidemment tout le contenu de mon ancien Instagram “. Ce retour à la une de l’actualité a donc été un événement heureux pour tous ceux qui la suivent avec ferveur. Car depuis deux ans, Loane était restée presque muette. ” Je reviens après deux ans d’absence, où j’ai été très silencieuse. Parce que j’avais envie de partager plus avec les gens. Je me mets moins de barrières ” a-t-elle souhaité expliquer.

Louane revient également sur la période du confinement qui lui a réellement permis de se retrouver. Louane a passé cette période aux côtés de son compagnon Florian Rossi. Le jeune homme travaille lui aussi dans le monde de la musique. C’était l’occasion pour les jeunes parents de faire la connaissance de leur enfant. Enfermés dans un véritable cocon, ils découvraient les premières sensations d’avoir la charge d’un autre être humain. Et ce loin de l’agitation habituelle du monde qui les entoure. ” J’ai vécu ce confinement dans une bulle avec l’arrivée de ma fille. Donc forcément j’avoue que je n’aurais pas pu le vivre d’une plus belle façon puisque j’ai bien le temps de m’occuper d’elle et de ne faire que ça d’ailleurs et honnêtement, c’était vraiment magique “. Cette maternité aura été pour Louane une véritable bénédiction comme elle l’avouait dans Quotidien, face à Yann Barthes. La jeune maman de 23 ans explique que la naissance de sa fille lui a fait ouvrir les yeux : “Ça a tout changé “.

Adolescente rebelle, Louane n’a pas toujours été la petite fille sage que l’on connaît. Il faut dire que la disparition tragique de ses parents à l’âge de 16 ans lui a laissé quelques séquelles. Mais même lorsque son père et sa mère étaient encore de ce monde, la relation avec ceux-ci n’était pas toujours facile. L’arrivée de sa petite fille lui aurait fait prendre conscience de certaines sensations qui sont remontées à la surface. Elle avoue avoir compris ce que ses parents ont dû ressentir. C’est d’ailleurs ce qu’elle a exprimé dans une chanson dans laquelle elle finit par plus ou moins présenter ses excuses à sa mère. ” Ok, je suis désolée. J’ai compris ! J’explique que j’ai compris ce qu’elle a ressenti et que maintenant j’ai plein de doutes, plein de peurs et que j’ai hâte de voir ce qui va se passer “. Elle ressent pour sa petite fille la même chose que sa mère a dû ressentir pour elle.

Mais aujourd’hui malgré le décès de ses parents, Louane n’est plus seule. Elle peut compter sur son compagnon Florian Rossi pour la soutenir quotidiennement dans tous ses rôles. Celui d’une chanteuse adulée, et d’une jeune maman en proie a énormément de doutes. Concernant sa carrière, elle peut également compter sur les avis éclairés de son compagnon. Car le jeune homme est un véritable musicien de talent. Il joue de nombreux instruments et a même une très belle voix. Il a notamment travaillé sur une tournée de Johnny Hallyday et accompagné Stromae dans le monde entier. Il a aussi collaboré avec Kendji Girac et bien sûr Louane.

Pour la jeune artiste, le temps de la stabilité est maintenant venu. Très heureuse de ce bonheur retrouvé, Louane Emera partage les photos de son couple. C’est d’ailleurs un véritable petit événement. Car la belle jeune femme est assez discrète sur sa vie privée. Il s’agit donc d’un authentique cadeau fait à ses fans. Ils n’ont d’ailleurs pas manqué de réagir rapidement en félicitant en la jolie maman. Sa publication a rapidement récolté plus de 17 000 likes, et de nombreux commentaires élogieux. ” Vous êtes tellement chouuuuu ! “, ” Les plus mignons “, ” Beau couple “, ” Vraiment des beautés “, ” Louane et son homme ” peut-on lire sous sa publication.