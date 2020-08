Louane fait chavirer internet : une tenue flash et un top vertigineux les éboulis, on voit tout

Louane n’était pas de ces chanteuses qui s’affichaient sur Instagram. Mais depuis la naissance de sa fille, Esmée, elle réclame de nouveau l’attention de ses fans. En effet, pour son retour sur les réseaux sociaux, elle n’a pas hésité à dire à quel point ses fans lui ont manqué. C’est alors avec un franc succès que Louane fusionne son compte Instagram privé et son compte Instagram professionnel. Donnant l’occasion à ses fans de suivre son quotidien et de partager des news. Et Louane ne tarde pas à se révéler comme étant une spécialiste de la mode. Ces looks sont très tendances et c’est le côté flash de ses dernières tenues qui retient aujourd’hui l’attention de ses fans.

Louane ne cesse de créer l’événement à chacun de ses posts Instagram

Louane est une jeune femme accomplie. À seulement 23 ans, elle est épanouie professionnellement et personnellement. Jeune maman, en couple, actrice prometteuse, musicienne et chanteuse à succès, elle s’affiche donc également comme une experte des dernières tendances. Ses fans sont forcément charmés par un tel panel de compétences. Mais Louane est également une très belle jeune femme, aussi sincère dans sa musique que dans la vie. Alors, rien ne semble pouvoir l’empêcher de faire une carrière grandiose. Ses fans lui disent tous les jours à quel point elle est capable de tout et la pressent de leur parler de ses futurs projets.

Mais Louane sait faire grimper le suspense. Elle souhaite en effet surprendre ses fans afin qu’ils apprécient pleinement ses dernières créations. Louane aura donc su les faire patienter avant de leur faire découvrir son dernier morceau, Donne moi ton cœur.

Voir cette publication sur Instagram Retour en studio! J’vous partage tout ça bientôt 🤍🌪 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 24 Juin 2020 à 9 :48 PDT

Des informations de toutes sortes qui tiennent ses fans en haleine

Louane nous faisait faire elle tour de son studio d’enregistrement tout en présentant son équipe. Et malgré les milliers de questions des abonnés, elle parvient à ne pas craquer et à garder la surprise. Une surprise qui n’en finissait pas de se décliner sur son comte Instagram. En effet, les fans de Louane découvraient d’abord la chanson, puis le clip inédit, puis le backstage et enfin, les différentes plateformes sur lesquelles écouter son titre.

Mais toutes ces surprises savaient elles aussi se faire attendre à chaque fois. En effet, les abonnés de Louane avaient l’occasion de découvrir des photos pour accompagner les messages d’attentes et de promesses de la chanteuse.

Louane partage des photos de ses looks entre les annonces concernant sa carrière

Des photos superbes de la jeune maman dans son quotidien. Dans un parc, chez elle, au bord d’une fontaine, à la plage ou encore dans une centre équestre, Louane partage de nombreux instants privilégiés avec ses fans. Ce qu’ils adorent bien évidement. Mais ce qui est davantage remarquable sur ce genre de photos, ce sont les looks toujours très tendances de Louane. En effet, la chanteuse reste à la pointe de la mode et ses fans le constatent dans chacune de ses publications.

Voir cette publication sur Instagram Comment se passent vos vacances? Hâte de vous retrouver 🧡☀️ Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 6 Août 2020 à 8 :35 PDT

Les ensembles de Louane sont toujours innovants et en plein dans les tendances actuelles. Avec sa veste en jean d’un rose flash, elle fait l’unanimité auprès de ses fans. Tout le monde veut savoir où elle s’est procuré cette magnifique veste. Et les connaisseurs auront reconnu immédiatement le style inimitable mais sobre et élégant de Levi’s.

Une tenue flash que ses fans adorent

Louane fait également sensation auprès de ses abonnés lorsqu’elle pose dans une robe rouge, elle aussi flash. À croire que l’été impose des couleurs vibrantes pour s’accorder aux hautes températures et à l’ambiance qui s’y associe. En effet, la chanteuse prend dernièrement la pose sur Instagram dans une robe rouge superbe. Une robe qui va elle aussi faire l’unanimité chez ses fans. D’autant que sur les images de la chanteuse, elle semble pleinement profiter de l’été. Elle pose en mangeant une glace et affiche un marge sourire qui ne saurait laisser personne indifférent.

Louane en profite pour demander à ses fans ce qu’ils font de leurs vacances. Elle sera en effet encore plus heureuse de profiter de son été si elle sait que ses fans en profitent tout autant. Mais au lieu d’obtenir principalement des réponses à cette question, Louane recevra plutôt des tonnes de compliments. Ses fans sont à la fois charmés par son attitude décontractée et par sa tenue sublime. Le flash de sa robe rouge vient mettre en valeur son teint de pêche et souligner le rouge de ses lèvres.

De nouvelles surprises arrivent

Enfin, Louane ne cache pas avoir de nouvelles surprises encore et encore pour ses fans. En effet, la rentrée s’annonce chargée pour la chanteuse. Elle remercie ses fans d’avoir fait de Donne-moi ton cœur un succès et espère évidement que la suite leur plaira tout autant.

Et à voir comment elle est partie, il ne faudra pas douter que la suite soit elle aussi un franc succès pour Louane. Ses fans sont plus que jamais présents pour l’épauler et ils attendaient son retour avec tellement d’impatience que chaque nouvelle que Louane partage sur Instagram fait un véritable carton.