Louane Incroyable : révèle son sosie qui n’est autre que sa soeur en brune !

Louane vient de dévoiler sur internet sa soeur cadette, Louise. C’est sur son compte instagram qu’elle a posté plusieurs clichés d’elles deux. Louane a surpris ses fans qui ont découvert que sa soeur lui ressemblait énormément !

Issue d’une famille recomposée, Louane a toujours fait une nette séparation entre vie publique et vie privée. Ainsi, elle ne souhaite pas exposer aux médias sa fille Esmée, née il y a seulement quelques mois.

Mais elle a récemment déroger à la règle aux côtés de sa cadette. C’est à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet que la chanteuse de 23 ans poste une photo d’elle et de Louise.

Les réactions de sa communauté n’a pas tardé et dans la plupart des commentaires, les fans de Louane s’extasiaient devant la ressemblance physique des deux soeurs :

elles ont le même nez, la même bouche et les même yeux en amande ! Voici ce que certains internautes ont écrit en commentaires : « Vous vous ressemblez tellement » ; « Les mêmes : une blonde et une brune ! » ; « On dirait des jumelles »… « C’est abusé comment vous vous ressemblée 😂🧡🌪 trop belle photo 💪”.

La seule chose qui les différencie Louane et sa petite soeur Louise, c’est la couleur de cheveux et des yeux. Louane est blonde aux yeux bleus et sa soeur est brune aux yeux marrons.

“Louane” rend hommage à sa cadette Louise

Mêmes visages mais aussi prénoms très similaires, est-ce une coïncidence ? Non car Louane, de son vrai nom Anne Peichert a délibérément pris pour nom de scène Louane, pour rendre hommage à sa petite soeur Louise.

En effet, Louane n’est autre que la contraction de Louise et d’Anne. Mais Louise n’est pas l’unique soeur de l’artiste. Louane a en effet trois autres soeurs et un frère avec qui elle est très soudée : ce sont Marine, Céline et Stéphanie et Benoît. Ils sont issus de précédentes unions mais ils peuvent tous compter les uns sur les autres.

Il faut dire qu’ils sont vécu plusieurs drames successifs : la perte de leurs parents respectifs, en 2013 et 2014. En 2017, Louane faisait cette déclaration au magazine Paris-Match : « Ils sont fiers de moi comme je suis fière d’eux, expliquait la jeune maman à Paris Match en 2017. Je suis là pour eux, comme ils sont là pour moi. Ce sont des liens très simples et très beaux ».

Alix Brun