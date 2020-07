Louane la jeune maman, se montre pour la 1ère fois sans vêtement, les fans adorent !

Louane revient de son accouchement en pleine forme ! Elle est même prête à être davantage présente sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle fusionne son compte privé et son compte professionnel pour permettre à ses fans d’avoir de ses nouvelles et de garder contact avec eux. Un geste apprécié par son public qui ne se lasse pas de ses publications. Et l’une des dernières en date va faire le tour de la toile ! Car Louane ne perd rien de ses charmes malgré sa récente grossesse. Au contraire, Esmée aura su sublimer sa maman malgré elle.

Louane revient en force sur Instagram !

Louane annonce sur les réseaux sociaux la sortie de son dernier clip ! Celui de son titre Donne-moi ton cœur. Et pour tenir s promesse d’être plus présente pour ses fans, elle partage aussi les coulisses du tournage avec eux. De quoi ravir le public de l’artiste qui est fasciné par sa tenue. Un chemisier aux manches bouffantes et en plastique transparent a de quoi interpeller ! Mais c’est tellement original, tendance et Louane le porte si bien que c’est un carton d’éloges dans les commentaires. Et ce n’est pas les premières publications de Louane qui font rêver les internautes. En effet, depuis la fusion de ses comptes et son retour de maternité, les looks de la chanteuse sont une référence d’Instagram.

De même, elle avait déjà porté un chemisier tout aussi gonflé sur les manches. Mais c’était cette fois-ci pour une tenue quotidienne et pas de transparence ou de plastique à déclarer alors. Le clip de Louane promet de nous en mettre plein la vue et avec ses photos des coulisses, impossible de ne pas être curieux d’aller le découvrir ! Voici la photo de Louane sur le tournage de son clip, celle dans laquelle son chemisier en plastique transparent fait sensation.

Louane retrouve enfin ses fans et ils sont aux anges

Le message qui accompagne cette photo rappelle aux fans à quel point ils comptent pour Louane. En effet, en fusionnant ses comptes Instagram, Louane avait déjà déclaré à quel point ses fans lui manquait. Elle le prouve encore en déclarant son attachement pour eux et en les remerciant de lui permettre de vivre cette aventure dans la chanson. Car Louane fait partie de ces artistes qui réalisent que sans les fans rien n’est possible. Elle se nourrit de leurs encouragements et de leurs témoignages d’affection pour se motiver. Louane remercie donc chaleureusement ses abonnés qui prennent le temps de lui laisser un petit mot et ne manque pas de leur envoyer de l’amour en retour.

Elle est aussi très heureuse de l’accueil de son public pour son nouveau titre. Louane sait que sa musique évolue et que personne ne peut faire l’unanimité. C’est donc le cœur chargé d’émotions qu’elle constate que ses fans adhèrent à son évolution musicale. Voici un extrait de son dernier titre, Donne-moi ton cœur qu’elel publie sur son compte Instagram.

Nouveau clip, nouveau titre, Louane fait du bruit sur la toile

Louane est bel et bien de retour et ses fans vont pouvoir la suivre pas à pas dans son quotidien. Elle a prouvé qu’elle voulait vraiment qu’ils fasse partie de sa vie et pour la remercier, ses fans sont de plus en plus nombreux à s’abonner à son compte Instagram mais aussi à visionner son clip. En effet, en l’espace de deux jours, Louane cumule près de 500 000 vues ! Comme quoi, cela rapporte d’être proche de ses fans. D’autant que cela faisait longtemps que son public attendait de la retrouver sur le devant de la scène ! Avec ce titre et son clip, c’est chose faite et les retours sont fantastiques !

Encore une fois, Louane interagit avec ses fans dans ses publications sur Instagram. Alors, quand elle constate que le nombre de vues de son clip augmente, Louane ne manque pas de les remercier pour leurs soutiens. Et elle se montre encore plus proche d’eux en le faisant, car elle choisit de partager une photo d’elle lorsqu’elle était une petite fille. Assise sur une balançoire et avec un grand sourire aux lèvres, c’est encore une photo inédite qui va ravir les fans de Louane !

Voir cette publication sur Instagram Moi quand je vois 500k vues en a peine 2 jours 😭🧡🌪 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 5 Juil. 2020 à 1 :29 PDT

Le partage revient au centre des préoccupations de l’artiste et cela touche ses fans

Le succès va encore une fois croiser le chemin de Louane. Sa prestance, son univers, sa voix et son charisme sont autant d’atouts qui s’ajoutent à son talent et qui font d’elle une chanteuse unique. Les fans savent donc également la chance qu’ils ont de pouvoir suivre une telle artiste. Découverte dans The Voice en 2013, elle continue de faire rêver et vibrer ses fans. En l’espace de sept ans, elle sera aussi devenue maman. C’est alors dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle que la chanteuse peut être fière d’elle. Rien ne semble pouvoir arrêter « la tornade » de femme qu’elle est. Et ce ne sont pas ses abonnés que cela va déranger, bien au contraire ! Louane va encore nous surprendre et elle pourra compter sur le soutien de ses fans quoi qu’elle fasse, tant qu’elle reste elle-même.