Louane maman: Elle publie une photo enceinte, ses fans sont totalement ravis

Durant toute sa grossesse, et même après son accouchement, Louane s’est montré particulièrement très discrète sur cette maternité et sur cette naissance. Quelques mois après avoir mis au monde son enfant, la jeune artiste paraît aujourd’hui libérée et n’hésite plus à partager quelques souvenirs avec sa communauté. Ainsi, la jeune femme publie une story sur son compte Instagram dans laquelle ses fans découvrent son joli ventre rond. LD People revient sur cet événement qui a changé la vie de la comédienne et chanteuse.

Louane : un cliché surprenant, destiné à ses fans

Retour sur une année riche en émotions

Au début de cette année 2020, Louane semblait continuer son petit bonhomme de chemin dans la vie sans rien laisser transparaître. Pourtant durant le premier confinement, la jeune femme est devenue maman. En effet, l’artiste a été très discrète sur cette maternité. À aucun moment, elle n’a donc décidé de partager cette pourtant heureuse nouvelle avec ceux qui la suivent au quotidien. Il aura donc fallu attendre la naissance de la petite Esmée pour que ses fans découvrent la vérité.

Ce n’est finalement que quelques mois plus tard que Louane a accepté de se confier sur cet heureux événement qui a changé sa vie à jamais. Au mois de novembre dernier, la mémorable actrice de La famille bélier a donc accepter d’accorder une interview exclusive au magazine 50′ inside. Face aux journalistes, elle évoquait ces derniers titres et l’influence que son nouveau rôle de maman a eu sur son univers artistique. LD People revient sur les déclarations de la jeune femme datant d’il y a quelques semaines.

Un sujet gardé longtemps secret

Dans la célèbre émission de Nikos Aliagas, Louane accepte donc de finalement se confier. ” Cette chanson, elle est vraiment spéciale, parce que c’est une chanson effectivement qui parle de ma fille. Mais ce n’est pas uniquement ça. C’est une chanson qui parle de la difficulté de la parentalité et de la transmission. Je crois, en tout cas, j’ai la conviction, que quand on devient parents, on a toujours des doutes, des peurs et des craintes “. D’ailleurs, la jeune chanteuse reconnaît que désormais ses priorités ont changé. Bien évidemment, sa vie d’artiste est toujours d’une importance capitale pour elle. Cependant, cela n’est plus sa priorité absolue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado)

” Le fait de devenir mère, ça passe au-dessus de tout. Je crois que c’est le plus grand bonheur de ma vie et aussi ma plus grande fierté. Pourtant, j’ai fait plein de trucs. Mais ça reste l’essentiel “. Cette naissance aura donc été une véritable libération et va désormais déterminer la vie de la jeune artiste. Ainsi délivrée, elle n’hésite donc plus à parler de ce qui a transformé son existence en profondeur. Dès lors, Louane partage aujourd’hui sur les réseaux sociaux une photo de l’époque où elle attendait sa petite fille. Confortablement installée dans un canapé, Louane affiche son baby bump avec un paquet de pop-corn négligemment posé sur son ventre. Mais le détail le plus marquant de ce cliché, reste le sourire affiché par la demoiselle qui illumine véritablement cette publication. Car de toute évidence, Louane apparaît comme tout simplement : heureuse !