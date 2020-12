Louane obligée de se changer en pleine rue, ce qu’elle a fait pour Camille Combal (Wow)

À l’occasion du lancement de sa toute nouvelle émission “La Grande incruste“, Camille Combal a fait des déclarations pour le moins surprenantes. Il a notamment déclaré que Louane devait se changer en pleine rue pendant une des séquences. La rédaction de LD People va tout vous dire.

De retour avec “La grande incruste“

Ce samedi 26 décembre, Camille Combal a fait son retour en force sur TF1. En effet, l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna est revenu à ses premiers amours en s’incrustant de de nombreux programmes. Avec cette émission, le présentateur de DALS souhaitait proposer quelques chose de différent aux téléspectateurs de la première chaîne française : “On voulait proposer quelque chose de novateur et de différent aux téléspectateurs. Par exemple, on ne voulait pas refaire ce que font si bien Grégoire Ludig et David Marsais du « Palmashow ». Ce sont mes potes et j’adore leur boulot”.

Le kiff d’avoir été dans Demain nous appartient !! Sète la ville où tout est compliqué !! https://t.co/k5yLuNRgyG — Camille Combal (@CamilleCombal) December 26, 2020

Camille Combal poursuit son propos et indique en quoi consistait exactement son émission : “Dans « La grande incruste », nous ne sommes pas dans la parodie. L’objectif est de s’insérer dans les programmes populaires de la télévision, comme « Demain nous appartient », « Koh-Lanta » ou « Petits plats en équilibre ». La majeure partie du temps, nous étions dans les vrais décors avec les vrais protagonistes. C’était vraiment très fun. Et puis, ça m’avait manqué de porter des perruques !”

Louane prête à tout pour satisfaire Camille Combal

Invitée du programme inédit, Louane a dû s’adapter, c’est le moins qu’on puisse dire. En effet, alors que son timing était serré (elle devait tourner 5 petites séquences en moins de quatre-vingt-dix minutes), la jeune maman n’a pas eu d’autres choix que de se changer dans la rue :”Nous voulions tourner une séquence avec Louane qui a tout de suite dit oui, sauf qu’elle n’avait que quatre vingt-dix minutes de disponible pour tourner 5 séquences, avec des tenues différentes. Pour que cela soit possible, la jeune maman a dû “se changer en pleine rue pour respecter le planning”.

Si le programme a été suivi par un peu plus de cinq millions de téléspectateurs, ces derniers n’ont pas tous été aussi dithyrambique sur le sujet. En effet, il y a eu de nombreux commentaires désobligeants sur l’émission : “L’idée est excellente, j’ aime beaucoup Camille Combal mais qu’ est-ce que c’est nul !“, “Une catastrophe…… un potentiel de ouf, mais non. C’est gentil mais ça va pas plus loin“. A la rédaction de LD People, on a plutôt bien aimé. Et vous ?