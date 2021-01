Louane: “On commence à trouver ça chiant”. Elle se livre sur son rapport difficile à la célébrité

Nos confrères du JDD ont pu entendre Louane se confier ce dimanche 10 janvier dans leurs colonnes et LD People vous rapporte ses propos.

Depuis son accouchement, le quotidien de la chanteuse et comédienne a beaucoup changé, et son rapport à la célébrité et aux paillettes a évolué un poil.

Louane est découverte par les téléspectateurs en 2013, dans l’hexagone durant de la deuxième saison du célèbre télé-crochet The Voice diffusée sur TF1.

Mais elle se fait malheureusement éliminer en demi-finale, après avoir été cachée par Louis Bertignac.

Mais on se souvient tous après cela de la présence de Louane dans la famille Bélier, après qu’elle ait tapé dans l’oeil du réalisateur Éric Lartigau. Il s’agissait du sixième long métrage du réalisateur.

Le césar du meilleur espoir féminin est donc décerné à Louane pour son rôle dans le film. Suite à cela et grâce au film, elle sort alors son premier album Chambre 12 en mars 2015.

Il est certifié double disque de diamant, rien que ça ! Elle est ensuite triple disque de platine avec l’album Louane en 2017, puis Joie de vivre en 2020.

Puis, le 31 mars de la même année, elle met au monde une petite fille prénommée Esmée, qu’elle a eu avec son amoureux le compositeur et musicien Florian Rossi, avec lequel partage sa vie depuis deux ans.

Ce dimanche 10 janvier, dans les colonnes du JDD, la jeune maman a confié comment son quotidien a été bouleversé depuis son accouchement et a aussi expliqué l’évolution de son rapport à la célébrité.

Louane a deux passions dans la vie « manger et dormir », c’est en tous cas ce qu’elle confie. Elle a aussi partagé quelques souvenirs des dimanches familiaux, la journée « de la famille » et « des grandes tablées », passant notamment en revue les délicieux plats que cuisinaient ses parents.

Elle a aussi fait le point sur le rapport étrange qu’elle entretient avec les réseaux sociaux : « J’ai grandi avec les réseaux sociaux… Bien que ça soit à double tranchant, je ne voudrais pas m’en passer. Parfois, on en est victime, mais parfois c’est une vague d’amour énorme qui vous soulève ». A-t-elle confié.

Elle aurait aussi dépassé un sentiment de peur et se confie autour de cet aspect :

« En sept ans, j’ai pu voir les différents états de la célébrité. Au début, pour une adolescente mal dans sa peau, c’est flatteur, tous ces regards qui se posent sur vous. Ça fait du bien à l’égo. Puis, on commence à trouver ça pesant, et même chiant pour tout dire. On n’a plus trop envie de sortir de chez soi. Aujourd’hui, j’ai dépassé ce sentiment. Je n’ai plus peur. Mais j’ai une chance immense de me trouver du bon côté de la notoriété : les gens sont bienveillants avec moi. » on espère pour elle que cela n’ira qu’en s’améliorant.

Par ailleurs, si la gloire lui a permis de gagner beaucoup d’argent, Louane a décidé d’utiliser sa fortune pour venir en aide à ses proches : “Mettre les gens que j’aime à l’abri est la meilleure chose que l’argent m’ait permis de faire. Car, même si c’est confortable, le luxe m’apparaît superficiel au regard de ce que peuvent apporter une famille et un amour sincère. » a-t-elle exprimé dans le JDD.