Louane partage un moment d’intimité jamais dévoilé avec sa fille!

Aujourd’hui maman, Louane adore partager des photo de sa fille sur Instagram. C’était l’heure de la sieste pour sa petite fille Esmée, mais elle en avait décidé autrement.

Ce nouveau rôle de maman lui va à merveille et c’est en avril dernier , durant la longue période du confinement, afin de lutter contre la propagation du virus Covid 19, que la jeune chanteuse de 23 ans a donné naissance à cette petite fille.

En avril dernier, alors que le confinement durait depuis plus d’un mois pour lutter contre la propagation du coronavirus, la jeune femme de 23 ans a donné naissance à une petite Esmée.

Son bébé est le fruit de l’amour qu’elle partage avec le Dj Florian Rossi. Comblée de bonheur, elle explique : »Je suis très fière et heureuse de la famille que j’ai aujourd’hui ».

Multi-instrumentiste et compositeur, à 29 ans, Florian Rossi a pour instrument de prédilection le piano, mais il joue aussi de la guitare, de la basse et de l’accordéon.

Il a pu écumer les tournée avec Stromae, Kendji Girac lors de ses tournées Ensemble et Amigo, Soprano lors de L’Everest tour ou encore Du phénix aux étoiles, ainsi que lors du Nakamura Tour de Aya Nakamura.

La jeune femme était sur le point de dévoiler son nouveau single Donne-moi ton coeur et elle a répondu aux questions de ses fans lors d’un Instagram Live. Elle avait alors parlé de cette nouvelle vie qui l’attendait …

Louane ne montre jamais le visage de son bébé mais elle ne manque pas de partager quelques moments très mignons de son quotidien avec Esmée.

Celle qui a chanté le tube Jour 1 et Avenir a posté ce mardi 11 août, un cliché sur son compte Instagram où elle est allongée dans un lit alors que son bébé refuse de s’endormir.

Celle qui a été révélée grâce à The Voice confie : “Je lui ai dit de faire la sieste mais elle veut pas, ».

Depuis plusieurs mois, la chanteuse était restée discrète mais elle était de retour sur les réseaux sociaux, dès son accouchement pour briser le silence.

La belle jeune femme à la blonde chevelure aurait vécu cette épreuve “dans une bulle avec l’arrivée de sa fille.”

Et d’ajouter comblée : “Forcément, j’avoue que j’aurais pas pu le vivre d’une plus belle façon parce que j’ai bien eu le temps de m’occuper d’elle. Et de ne faire que ça d’ailleurs. Honnêtement, c’était vraiment magique.”

Louane souhaite d’ailleurs qu’Esmée puisse garder une vie privée : “Cette vie-là, c’est moi qui l’aie choisi, et pas elle, mais ma famille va très bien, j’en suis très fière. Je suis très heureuse de la famille que j’ai aujourd’hui et je suis très très heureuse, comme toute jeune maman, j’imagine. Et c’est trop beau en vrai. J’espère que j’arriverai à faire respecter au maximum la vie privée de ma fille parce qu’elle n’a rien demandé. Ma vie, c’est une chose, la sienne, c’en est une autre”, avait-elle expliqué en juin dernier, au cours d’un live.