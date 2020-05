Louane: pourquoi et comment a-t-elle perdu ses deux parents à un an d’intervalle ?

Louane, la chanteuse révélée par The Voice, est aujourd’hui une artiste accomplie. Dans la musique ou au cinéma, la jeune femme de seulement 23 ans atteint déjà les sommets. Mais Louane a du faire sa place sur le devant de la scène seule, sans l’aide de ses parents. En effet, Louane perd son père avant de savoir qu’elle remporte la saison 2 de The Voice. Et l’année suivante, Louane perd également sa mère. Comment s’expliquent ces tragédies à seulement un an d’intervalle ?

La chanteuse Louane vit les meilleurs et les pires moments de sa vie presque en même temps

Louane a fait un carton dans la musique aussi bien qu’au cinéma. La Famille Bélier lui offre le rôle principal et son talent de comédienne lui permet de décrocher un César. En 2014, Louane n’a pas encore 18 ans ou tout juste. Et elle a déjà une grande carrière qui se dessine devant elle. Pour son rôle dans La Famille Bélier, Louane obtient le César du meilleur espoir féminin. Un prix prestigieux si il en est. Et l’année d’avant, en 2013 la jeune femme remporte la saison 2 de The Voice, elle est alors révélée comme une chanteuse et musicienne de talent. Si ce sont de bons moments pour Louane que ceux qu’elles vit là, ce sont aussi les plus terribles de sa jeune vie. En effet, en 2013 Louane perd son papa et c’est sa mère qu’elle perd l’année suivante.

Les succès s’enchaînent en même temps que les tragédies

Lorsque Louane passe les étapes de The Voice, il est une des étapes où elle fait part du décès de son père. Elle choisit de le faire pour lui rendre un hommage vibrant. La chanson préférée du père de Louane était Imagine de John Lennon. Une chanson qu’elle confie avoir également chanté à l’enterrement de son père. C’était un souhait qu’il avait exprimé et Louane s’est exécutée. C’est alors avec une émotion complètement ahurissante qu’elle interprète à nouveau ce titre pour le public de The Voice.

Très discrète sur sa vie privée, Louane refuse de se faire passer en victime

Louane reste une des personnalités les plus secrètes sur sa vie privée. Alors elle ne se confie que très rarement sur le décès de ses parents. Car quelques mois après son papa, c’est sa maman qui est emportée par la maladie. Avec ses quatre sœurs et son frère, Louane se retrouve orpheline avant ses 20 ans. Mais la jeune femme est forte et décidée à les rendre fières même si ils ne sont plus là pour le voir. C’est donc dans un sens pour leur rendre hommage qu’elle va toujours au bout de ce qu’elle entreprend.

Louane évoque très rarement le décès de ses parents. Pudeur et volonté, la chanteuse veut être connue pour son art

Lors d’un interview de Louane sur le plateau télévisé de Sept à Huit, la jeune femme revient sur cette tragédie mais ne compte pas faire couler les larmes du public. En effet, Louane ne veut pas en parler juste pour en parler. Elle trouve que c’est trop facile de rendre les gens emphatiques ainsi. Louane souhaite être connue par son travail, sa musique, son art, et pas parce qu’elle a vécut une tragédie. C’est un choix personnel qui l’honore. En effet, Louane se refuse à jouer la carte de la victime. Par contre, elle parle volontiers de ses parents comme étants des personnes qui ont fait d’elle qui elle est aujourd’hui.

Elle ne manque pas une occasion de rendre hommage à ses parents, en menant sa vie de façon digne car ce sont eux qui l’ont élevé

C’est grâce à ses parents que Louane a appris qu’il fallait se donner à fond pour accomplir ses rêves. Louane raconte que ses parents étaient de grands travailleurs. Et que sa mère lui répétait souvent qu’elle devait foncer pour ne pas regretter plus tard. Réussir ou pas importe peu du moment que l’on a tout fait pour atteindre les objectifs que l’on se fixe. Louane se sert au quotidien des conseils avisés de ses parents. Qu’ils soient présents ou non, la jeune femme qu’elle est devenue les a dans la peau.

La musique de Louane révèle parfois les peines qu’elle traverse. Alors pour en apprendre plus sur ses parents, il faudra écouter ses albums plutôt que ses interviews. La musique lui permet d’évacuer et de faire vivre autrement les émotions qui la traverse. Comme beaucoup d’artistes, Louane met son cœur dans les textes de ses chansons. Cette façon d’être, elle la retrouve également chez son compagnon Florian Rossi. Lui aussi dans la musique, en tant que musicien, comprend que les émotions puissent traverser les harmonies musicales. Ensemble, ils sont récemment devenus les heureux parents d’une petite fille. Le confinement ne les aura donc pas empêcher de savourer ces instants magiques qui ont fait d’eux une vraie petite famille.