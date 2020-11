Louane: sa belle histoire d’amour avec Florian Rossi peut-elle la mettre en danger?

C’est un événement qui a surpris beaucoup de monde sur les réseaux sociaux ! Sur sa page Instagram, Florian Rossi, le compagnon de Louane, et papa de sa fille, a posté une vidéo dans laquelle on le voit chanteur, pour la première fois. Est-ce une carrière qui s’ouvre à lui et pourrait faire de l’ombre à Louane et donc la mettre en danger ?

C’est un couple vraiment craquant. Ils ont beaucoup d’atouts car ils sont jeunes, beau et très glamour. Ainsi, la chanteuse Louane et Florian Rossi ont une vie de rêve et beaucoup de monde aimerait planer comme eux. Louane a récemment accouché d’une fille nommée Esmée, en mars de cette année. La jeune femme est une chanteuse de grand talent. Mais, le 15 novembre dernier, on a pu se rendre compte que son compagnon Florian dispose aussi d’un vrai talent de chanteur. Ainsi, ce bel homme de 30 ans a pu évoquer son futur projet et sa belle voix sur le réseau social Instagram.

Le compagnon de Louane surprend ses abonnés

Le brun avait occulté au public ses talents d’interprète. Sur la vidéo publiée, on le voit de dos entonner une chanson de XXXTentacion. En français ou dans la langue de Shakespeare, il conjugue chant, slam et rap. Et les nombreux fans de l’artiste, qui a collaboré avec le chanteur gitan Kendji Girac et le rappeur Soprano, sont emballés. Louane apparaît également très fière en lisant son commentaire adorable, « ma vie », suivi de plusieurs cœurs. Trop chou !

Louane, une jeune fille pudique

Louane évoque très peu son histoire d’amour avec Florain. Ce fut le cas tout de même dans le très prestigieux magazine Paris Match, en octobre 2020. Elle indiquait alors : « Durant longtemps, l’histoire que je vis actuellement n’a pas été possible. Avant qu’il puisse se douter de mes sentiments, il y a eu des mois et des mois de silence de ma part. Car cette histoire d’amour n’était pas ouverte, il y avait trop d’éléments qui faisaient que ça n’existerait jamais. J’en avais tellement peur que même ma meilleure amie n’était pas au courant ».

Elle s’ouvre

Toutefois, la jeune mère a quand même osé montrer ses sentiments : « J’ai compris qu’il y avait une minuscule ouverture et j’ai toqué à la porte. Il fallait que je le lui dise pour qu’il me réponde ‘stop’. Sauf qu’il ne m’a pas dit `stop” ». Maintenant, le couple s’expose plus et se montre de plus en plus régulièrement sur Instagram. Louane fait partie des artistes préférées des Français. Révélée par le film « La famille Bélier », la jeune fille entretient aussi une belle histoire d’amour avec les Français. Elle est aussi une chanteuse reconnue. Sur Instagram, elle dispose d’une vaste communauté de fans. Ceux-ci aiment suivre ses moindres faits et gestes et ses stories. Elle est dynamique et déborde de projets pour les mois à venir.