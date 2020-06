Louane: ses 1er clichés dévoilés après l’accouchement, tellement belle

Louane fait enfin son retour sur les réseaux sociaux. Elle fusionne ainsi son compte privé et son compte professionnel pour partager des moments de son intimité avec ses fans. Un geste salué par ses abonnés qui peuvent également apercevoir la toute petite main de sa fille Esmée. Une photo très privée que Louane partage le 31 mai dernier sur Instagram.

Louane est de retour sur les réseaux sociaux et elle a un message pour ses fans

Louane partage une vidéo sur Instagram dans laquelle elle explique son retour. La chanteuse ne manque pas de dire à ses fans que ces derniers lui manque. En fusionnant son compte privé et son compte public, elle permet ainsi à ses fidèles fans de partager un peu plus de sa vie avec elle. Les abonnés de Louane découvrent cet courte vidéo le 7 juin dernier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕷𝖔𝖚𝖆𝖓𝖊 🌙 (@louane) le 7 Juin 2020 à 9 :23 PDT

Il faudra alors désormais s’abonner à « Watch out for the tornado » sur Instagram pour accéder aux publications de la chanteuse. Des publications que Louane n’aurait auparavant jamais partagées sur son compte professionnel. C’est alors avec beaucoup de joie et d’émotions que les abonnés de la chanteuse découvre la petite main de sa fille. Louane est devenue maman il y a quelques semaines. À seulement 23 ans, elle est une artiste accomplie qui peut se vanter d’être tout aussi gâtée côté vie privée.

Voir cette publication sur Instagram ESMÉE 💖 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 31 Mars 2020 à 2 :58 PDT

Les fans de la chanteuse sont aux anges

Louane signe son grand retour sur les réseaux sociaux en fusionnant ses comptes. Elle assure d’ailleurs à ses fans qu’elle sera désormais plus présente qu’auparavant. Une nouvelle qui a de quoi réjouir les fans de la chanteuse qui cherchaient désespérément de ses nouvelles. Plus besoin de farfouiller internet pour savoir ce que prépare la star, elle dira tout sur ses réseaux sociaux. Une chouette décision pour la jeune maman qui devait avoir besoin de se reconnecter avec ses fans. Et c’est l’occasion pour eux de découvrir des clichés inédits de cet artiste. Des moments partagés avec sa famille, ses amis, ses proches, surtout donc des moments de son quotidien qui restait jusqu’alors très mystérieux.

Louane sait pertinemment que sans ses fans, elle ne serait pas l’artiste qu’elle est aujourd’hui. C’est alors une belle façon de les remercier que de se confier ainsi à eux. Surtout que Louane faisait partie de ses célébrités qui prennent toutes les précautions pour protéger leurs vies privées. Plutôt que de laisser libre cours au rumeurs, elle fait le choix de se rendre plus accessible. Une décision qui va certainement lui éviter des polémiques à l’avenir. Car cela permet à ses fans de la retrouver directement sur les réseaux sociaux, sans forcément passer par le filtre des médias.