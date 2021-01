Louane sublime et craquante, talons aiguilles vertigineux et mini robe (oh la la !)

Vêtue d’une petite robe et de cet accessoire tendance, Louane est hyper glamour ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a cartonné auprès de ses fans qui la trouvent particulièrement sublime !

Cette année a été celle de tous les changements pour Louane. La jeune chanteuse a décidé de se dévoiler un peu plus auprès de ses fans et il semble que cela leur plaise beaucoup ! Le nombre de ses fans a d’ailleurs augmenté à mesure qu’elle accumule les sorties publiques et publications sur les réseaux sociaux. Mais chez LD People, nous avons surtout été subjugués par la nouvelle Louane à l’aube de l’année 2021 !

20 décembre dernier, la compagne de Florian Rossi veut finir l’année en beauté. Et pour cela, rien de mieux qu’un changement total de look ! Le pari est réussi pour Louane puisque ses fans sont nombreux à l’avoir complimenté. Mais quelle est cette tenue si appréciée des internautes ? On vous dit tout !

Un retour en force pour Louane !

Les dernières années ont été particulièrement difficiles pour Louane. L’actrice de la « Famille Bélier » a perdu ses parents et a donc décidé de prendre un peu le large. Un retrait de la scène que ses fans ont beaucoup regrettés mais par lequel elle devait passer. Et le retour qu’elle a fait récemment en valait bien la peine ! La naissance de sa fille Esmée en début d’année 2020 a été un véritable déclic pour la jeune femme.

Depuis, elle enchaine les transformations dans sa vie. Tout commence lorsqu’elle décide d’ouvrir ses différents comptes sur Instagram. Si elle tenait à garder les détails de sa vie cachée jusque-là, les fans ont pu découvrir une Louane vraiment jolie au fil du temps ! Épouse, mère, actrice ou encore chanteuse, elle assume parfaitement tous ses rôles tout en restant épanouie. Et malgré les difficultés de l’année dernière, il est clair que la compagne de Florian Rossi est désormais très heureuse !

Louane, plus qu’une diva de la musique !

Plus récemment, Louane est apparue à plusieurs reprises sur les tapis rouges. Et on est d’accord sur un détail : tout ce qu’elle porte lui va à ravir ! Plus qu’une chanteuse, la jeune femme de 24 ans a le chic pour jouer les divas de la mode à ses heures perdues. Elle a notamment fait un carton avec sa tenue tout aussi glamour que tendance aux côtés du papa d’Esmée lors des NRJ Awards. Mais il n’y a pas que la version de Louane qui plaît aux fans !

La jeune femme est tout aussi sublime lorsqu’elle adopte une tenue décontractée lors de ses sorties en famille. Jogging, crop top ou encore jean tendance…Louane connaît tous les secrets des dernières tendances de cette saison. Et comme elle prend beaucoup soin d’elle physiquement, chacune de ses tenues fait un carton auprès de ses fans.

Louane hyper glamour pour finir l’année !

Modeuse à part entière, Louane a misé sur un ensemble classique mais chic pour sa sortie du 20 décembre dernier ! Une tenue qu’elle a décidé de partager avec ses nombreux abonnés sur Instagram. Si la petite robe noire aux manches bouffantes est une valeur sûre, ce sont les escarpins en cuir signé Amina Muaddi qui ont fait un véritable carton !

Ses fans n’ont d’ailleurs pas manqués de lui faire de nombreux compliments sur ce look inédit ! Certains internautes sont même allés jusqu’à la comparer à Madonna.