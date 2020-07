Louane Top tendance été 2020: en minijupe et sac, à la pointe de la mode (On copie !)

Louane réussit dans la chanson grâce à sa voix unique et envoûtante, mais elle nous prouve également qu’elle a un talent fou question mode ! C’est ce que la ravissante et la talentueuse chanteuse nous dévoile en ce moment sur son compte instagram. Louane a posté une photo d’elle dans l’une des tenues vestimentaires les plus tendance de cet été. Décryptage de la tête aux pieds.

C’est le dimanche 19 juillet que Louane affiche sur instagram un très beau cliché d’elle. On la voit sur la très jolie “place aux herbes”, à Uzès, près d’Avignon. Louane est adossée à une vieille fontaine en pierre pleine de charme.

Ce qui attire tout de suite l’attention sur cette photo, c’est son incroyable look graphique, tout en noir et blanc. La fashionista porte une mini-jupe mais pas n’importe quel modèle.

Il s’agit de la mini-jupe “portefeuille”, élément incontournable de cette saison, et qui se décline aussi bien en version longue que courte selon le style que l’on veut afficher.

Pour assortir sa mini-jupe avec goût, Louane opte pour un top blanc et plus précisément, un T-shirt qui ajoute immédiatement une touche sportswear à sa tenue. Rien n’est laissé au hasard, et pour décliner ce blanc jusqu’aux pieds, elle porte des baskets blanches avec “le” détail qui tue : des chaussettes blanches mi-longues qui dépassent de la chaussure.

Et oui, cet été, exit les mini-chaussettes ou socquettes presque invisibles. Dans les magazines de mode et un peu partout sur les comptes d’influenceuses, c’est le grand retour de la chaussette qui s’assume ! Bravo à Louane pour ce sans faute, la chanteuse se montre encore une fois à la pointe de la mode.

Voir cette publication sur Instagram 🌪 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 17 Juil. 2020 à 11 :26 PDT

De la minijupe au sac à main, un look canon

Et comme toute it-girl qui se respecte, Louane ne sort pas sans assortir un accessoire à sa tenue. Elle choisit un sac à main blanc de la marque Jacquemus.

Une pointe de chic, du sportwear et l’incontournable jupe portefeuille de l’été, ce sont ses fans qui se réjouissent. Les commentaires flatteurs fusent : “Je kiffe ta tenue !”, “Quel style Louane”, “J’adore ta jupe, c’est quelle marque ?”.

Depuis quelques temps, Louane est beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Jeune maman d’une petite Esmée, elle préserve encore son bébé des photographes mais n’hésite pas à partager des propres photos d’elle quand elle était petite fille.

Voir cette publication sur Instagram Moi quand je vois 500k vues en a peine 2 jours 😭🧡🌪 Une publication partagée par Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) le 5 Juil. 2020 à 1 :29 PDT

En légende de cette photo qui a ravi les coeurs, y compris celui du chanteur Benjamin Biolay : “Moi quand je vois 500k vues en a peine 2 jours 😭🧡🌪” Louane fait allusion ici à l’un de ses clips qui a fait le buzz.

Elle pourrait en dire autant à propos de son compte instagram : le nombre de followers culmine actuellement à 1,1 millions d’abonnés !