Louane très mal? Ce cliché dévoilé qui inquiète terriblement, elle s’explique

Louane publie un cliché sur Instagram qui va interroger ses fans. En effet, la chanteuse fait la grimace sur le dernier selfie qu’elle partage, le 12 septembre dernier. Si ses fans s’inquiète d’abord, ils vont rapidement se rassurer. Car Louane explique tout simplement qu’elle préfère faire une grimace que de faire la tête sur ses photos. Elle en a marre de poser en s’empêchant de sourire. Alors qu’elle est en train de vivre un rêve éveillé tous les jours, Louane souhaite montrer qu’elle s’éclate. La chanteuse voulait également remercier ses fans et leur promettre de sourire davantage sur ses prochaines publications. C’est la fin de Louane qui fait la tête et le début d’une Louane souriante sur Instagram. Cette grimace est donc une étape de transition qui va amuser ses abonnés.

Louane faisait la tête ? Avait-elle réellement des problèmes ?

La grimace de Louane va tout de même soulever quelques questions de la part de ses fans. En effet, nombreux sont les admirateurs de la chanteuse qui ne prendront pas le temps de lire la description de sa publication. Ils vont regarder la photo et imaginer que la grimace de Louane annonce une mauvaise nouvelle. Mais c’est bien tout le contraire. Alors, parmi les messages qui demandent à la chanteuse si tout va bien, d’autres abonnés se permettent de répondre à la place de Louane et de répéter ce qu’elle a écrit en légende. Pour résumer, pas de quoi créer d’affolement chez les fans de Louane. Car malgré sa grimace étonnante, c’est bien du bonheur et de la joie qu’il faudra lire sur son visage. Et ceux qui en doutent pourront relire la description de la publication.

Une belle vie et la joie de vivre qui va avec

Louane explique donc qu’elle est en train de se faire plaisir. Elle vit la vie de ses rêves et sait que cela n’est possible que grâce à ses fans. En effet, le talent ne suffit pas toujours à faire une carrière. Et depuis le début, Louane peut compter sur ses fans pour la porter dans ses projets. C’est pourquoi ils sont tant importants pour elle et qu’elle tenait à rouvrir son compte Instagram afin de garder le lien avec eux. La chanteuse a récemment fusionné son compte pro et son compte perso afin d’intégrer davantage ses fans dans son intimité. Mais surtout de leur permettre d’assister par bribes au processus de création de sa musique. Un événement pour les fans de Louane qui l’attendaient depuis trop longtemps.

Louane décide d’arrêter de jouer les impassibles

Depuis la fin de la période de confinement et l’arrivée de sa fille, Esmée, Louane reprend la route des studios. La jeune femme adore ces lieux de créations dans lesquels la magie de la musique opère. D’autant que son retour artistique était vraiment très attendu par ses fans. Alors, personne ne saurait imaginer la joie de Louane de constater que ses fans attendaient patiemment. Qu’ils sont bien là au rendez-vous de ses projets artistiques, plus fascinés que jamais parla voix de Louane. La sortie de son dernier single, Donne moi ton cœur est un véritable carton. Des étoiles plein les yeux et du baume au cœur, la chanteuse ne peut plus s’interdire de sourire sur ses photos Instagram.

C’est donc l’heure de dire au revoir à la moue de Louane. Terminé le temps durant lequel la jeune femme joue les caïds incapables de se dérider. Elle préfère faire savoir au monde qu’elle est la plus heureuse de toute ! Entre sa vie privée et sa vie professionnelle, Louane ne pouvait pas être plus épanouie. Et il est grand temps que son sourire vienne le prouver. Adieux le sérieux forcé de la chanteuse pour faire des clichés pseudo parfaits pour Instagram. Et bonjour la sincérité et la joie de vivre de l’artiste. Louane va donc faire des grimaces et des sourires à tout va. Car elle souhaite montrer à tous qu’elle est heureuse, qu’elle vit sa “best life”.

Les fans de la chanteuse sont aux anges, finit de s’inquiéter sans raisons

De plus, ses fans vont donc pouvoir aussi arrêter de s’inquiéter pour elle. En effet, lorsque louant partageait des photos dans lesquelles elle fait la tête, ses fans imaginaient le pire. Loin de se convaincre que l’absence de sourire de la chanteuse était une affaire de style et de lise en scène, beaucoup se demandaient ce qu’il pouvait bien lui arriver. Alors, dans l’espace commentaire, ses abonnés lui envoyaient des messages d’encouragement et de réconfort. Mais bien souvent, Louane n’avait vraiment aucun problème. Alors, c’est peut-être aussi pour mettre un terme à de sempiternels débats sur son bien-être que l’artiste va dorénavant se mettre à sourire sur ses photos.

Une bonne nouvelle donc pour les fans de la chanteuse. Ils n’auront plus à tenter de décrypter son état émotionnel, ils pourront lire son bonheur sur ses lèvres. C’est la promesse que faut Louane, tout en disant à ses fans qu’elle ne serait rien sans eux. Leur dire merci est bien peu de chose mais pour Louane c’est quelque chose qui compte énormément. Aussi, elle le leur répète autant que possible. Leurs présences sont de véritables moteurs pour la jeune femme. Conscients et fiers de cet impact qu’ils peuvent avoir sur leur artiste favorite, les fans de Louane n’en seront donc que plus présents. De quoi faire en sorte que la chanteuse se sente pousser des ailes et continuent en planant sur un petit nuage pour la suite de sa carrière.