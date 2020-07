Louis Sarkozy arme à la main, choque les internautes avec sa dernière photo !

Louis Sarkozy: Le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias vit désormais aux États-Unis, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne fait pas parler de lui. Ce mardi 30 juin, il ’est affiché avec un fusil dans les mains. Une image qui n’a pas plu à ses abonnés Français.

Sa passion des armes à feu

Le fils de Nicolas Sarkozy a souvent fait parler de lui dans la presse et sur les réseaux sociaux… mais pas toujours de façon positive. En effet, en 2018, il avait notamment pris la parole concernant la légalisation de la drogue en France en déclarant que « prendre de la cocaïne chez soi, ça ne fait de mal à personne« . Cette phrase avait fait polémique et avait provoqué l’indignation de beaucoup de personnes.

Vivant actuellement aux États-Unis, il a récemment obtenu un diplôme de Philosophie et d’Histoire à l’université de New York et fourmille de projets. Ainsi, il y a quelques mois, il faisait le tour des plateaux télés avec sa mère Cécilia Attias pour promouvoir leur livre « Une envie de désaccord(s)« . Plus récemment, il a également lancé sa marque de chaussure « Enigma Collection« , qui ont été imaginées en hommage à un philosophe. Mais à côté de ça, le fils de Nicolas Sarkozy a une passion bien à lui : les armes à feu.



Il faut dire qu’en Amérique, les armes son légales et Louis Sarkozy en profite pour s’amuser avec. Assez actif sur les réseaux sociaux, Louis Sarkozy partage de nombreux moments de sa vie sur Instagram, mais aussi sa passion. Il y a quelques années, il avait crée la polémique en postant une photo de lui : « Les personnes normales : ‘Pour mon anniversaire, je veux un nouvel ordinateur’. Moi : ‘Pour mon anniversaire, je veux un Kriss Vector‘.

Cécilia Attias prend la défense de son fils

Pour expliquer sa passion pour les armes, Louis Sarkozy déclare qu’il baigne dans la sécurité et les tirs depuis son plus jeune âge : « Depuis que je suis tout petit, j’ai été élevé dans le souci de sécurité. Depuis que j’ai 7-8 ans, on m’emmenait tirer, j’ai depuis toujours développé une passion pour les armes, j’adore les armes. Aux États-Unis, tout le monde peut acheter dans un supermarché, en France tout le monde dit que c’est mauvais, mais je pense que c’est une liberté, le seul pays ou y’a une liberté telle, et c’est à chaque citoyen de se protéger lui-même et sa famille ».



Si sur les réseaux sociaux, il lui arrive de poster des photos de pièces de collection, ce mardi 30 juin, il est allé encore plus loin. En effet, Louis Sarkozy a publié un cliché sur lequel il pose avec une carabine à la main, en compagnie de deux autres personnes. En légende, on pouvait lire : « Histoire létale« , qui colle parfaitement avec son air satisfait et sa posture désinvolte sur la photo.

Voir cette publication sur Instagram Lethal History. Une publication partagée par Louis Sarkozy (@sarko_junior) le 30 Juin 2020 à 1 :41 PDT

Et si sa publication a suscité beaucoup de réactions, sa mère veille à ce que les gens n’aillent pas trop loin. Ainsi, alors qu’un internaute déclare : « Ça se voit il a trop envie de tirer sur des humains celui du milieu », Cécilia Attias a pris son clavier et a déclaré « Je ne pense pas, non ».