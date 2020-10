Louise, la petite fille de Gérard Depardieu annonce la mort de sa maman !

Après avoir perdu son père Guillaume en 2008, Louise Depardieu vient d’annoncer le décès de sa mère Elise Ventre, à seulement 47 ans. Pour le moment, les raisons de sa mort n’ont pas été dévoilées.

Louise Depardieu pleure sa maman

Ce mardi 6 octobre, Louise Depardieu a annoncé via son compte Instagram, la mort de sa mère, Elise Ventre à l’âge de 47 ans : “Maman, aujourd’hui tu t’es envolée pour me regarder de là haut, je t’aime, je t’aimais comme je t’ai aimé, je ne cesserai jamais de t’aimer”. Une situation pas simple pour la petite fille de Gérard Depardieu qui avait déjà eu le malheur de perdre son père, Guillaume Depardieu en 2008 : “Ça va être dur la vie sans toi et sans papa, tu ne me facilites pas la tâche mais je sais que tu seras toujours là quoi qu’il arrive. Dieu sait combien nous nous sommes aimées toutes les deux, tu es irremplaçable, tu ne seras jamais oubliée. Tu vivras toujours en moi”.

La petite-fille de l’illustre acteur (dont il est très proche) a expliqué en conclusion de son message, qu’elle espérait rendre fière sa maman dans le futur : “J’espère que tu veilleras sur moi là haut, j’espère que je te rendrai fière, j’espère que tu me donneras des signes de ta présence. Je le sais, tu es gravée dans mon coeur. Merci de m’avoir donnée la vie”. Après avoir partagé cette triste nouvelle avec ses fans, Louise Depardieu a reçu de nombreux messages de soutien de la part des internautes.

Voir cette publication sur Instagram un autre ange parti trop tôt, une partie de moi s’envole avec toi Une publication partagée par @ louisedepardieu le 6 Oct. 2020 à 2 :38 PDT

Elle garde très peu de souvenir de son père

Louise Depardieu n’avait que sept ans quand son père, Guillaume, est mort des suites d’une pneumonie foudroyante en 2008. Un âge où on ne comprend pas encore tout et où il est difficile de garder des moments : “Tout est un peu flou. Tout de suite après, j’ai eu souvent la sensation qu’il était là, je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit, et je le voyais juste à côté de moi. Je me souviens des câlins, des ‘bonne nuit’, bien sûr, mais ce qui m’a surtout marquée, ce sont des moments assez durs…” avait-elle dit il y a quelques années.

Voir cette publication sur Instagram Temps Électrique Une publication partagée par @ louisedepardieu le 2 Août 2020 à 6 :48 PDT

Le nom de Depardieu n’est pas toujours facile à porter, mais Louise ne le voit pas comme ça : “Ce n’est pas parce que tu portes un nom que ton destin est forcé­ment tracé pour toi. On est libre de choi­sir. C’est ce que je pense en tout cas. C’est à soi de déter­mi­ner, de déci­der de ce que l’on veut faire de sa vie. Comment on veut la vivre”.