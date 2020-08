Luca Zidane a frôlé le pire cet été en vacances, en compagnie d’une célébrité !

Luca Zidane: A 22 ans, la progéniture du génie du foot Zizou joue les intrépides avec l’un de ses amis marocains, footballeur comme lui. Mais les deux stars en herbe du ballon rond se sont vite fait redresser les bretelles par les internautes, furieux de les voir prendre des risques lors d’une sortie en mer !

Ver esta publicación en Instagram Workout done 💪💥. #nonstop #soon⚽️ Una publicación compartida de Luca Zidane (@luca) el 9 Ago, 2020 a las 4:43 PDT

Ils se considèrent sûrement comme des frères tellement ils sont inséparables. Luca Zidane et Achraf Hakimi ont en effet de nombreux points communs. Ils se sont connus via les formations pour jeunes du Real Madrid, au tout début de leur parcours de joueur professionnel. Ca rapproche forcément. Alors, les jeunes hommes tous deux âgés de 22 ans se revoient dès qu’ils le peuvent pour passer du bon temps ensemble. Mais leurs emplois du temps respectifs sont difficiles à coordonner. Car Luca Zidane, jeune gardien de but français, est actuellement “en prêt” au Racing Santander. Tandis qu’Achraf Hakimi, qui est une véritable mascotte au Maroc, à la position de latéral, a passé la saison en Allemagne dans l’équipe du Borussia Dortmund pour ensuite intégrer l’Inter Milan.

Ver esta publicación en Instagram Enjoy🤍☀️🌊. Una publicación compartida de Luca Zidane (@luca) el 19 Ago, 2020 a las 5:18 PDT

Alors, dès qu’ils ont été en vacances, ils en ont profité pour souffler un peu. Car ils savent que leurs championnats respectifs vont reprendre sur des chapeaux de roue ! C’est donc dans le bleu lagon de la mer Méditerranée qu’ils ont fêté leurs retrouvailles, accompagnées de leurs amoureuses. Au programme, les deux jeunes couples se sont organisés de tranquilles sorties en mer mais pas que…!

“Quel manque de responsabilité !”

Si les internautes ont été autant effrayé, c’est parce que Luca Zidane a publié sur son compte instagram un cliché où les deux footballeurs prennent potentiellement des risques. Car Luca Zidane et Achraf Hakimi ont cherché les sensations fortes en s’accordant de la glisse à grande vitesse en jet-ski. Et sur l’une des photos, on peut constater que le bec de l’appareil à moteur décolle à pas moins de deux mètres de hauteur. Le fils de Zizou semble vraiment s’éclater mais on ne peut pas en dire autant d’Achraf Hakimi qui s’agrippe fort à la rembarde, comme s’il avait très peur de tomber.

En tous cas, il n’en a pas fallu plus pour que les commentaires critiques pleuvent sur le compte Instagram de Luca Zidane. Les internautes ont été en grande majorité choqués par le loisir dangereux des deux jeunes. On pouvait lire aussi bien des “Vous êtes fous” en langue espagnole, donc de la part de sa communauté de fans basée en Espagne, que d’autres réactions plus moralistes, en français, comme : “Mollo sur notre perle marocaine. Soyez prudents les garçons” ou encore “Quel manque de responsabilité de votre part à tous les deux”. Luca Zidane et Achraf Hakimi ont-ils pour autant arrêter le jet-ski ? Rien n’est moins sûr.

Ver esta publicación en Instagram Enjoy🌊☀️💯. Una publicación compartida de Luca Zidane (@luca) el 24 Ago, 2020 a las 12:00 PDT

Alix Brun