Luca Zidane s’affiche avec Marina sa nouvelle chérie, elle est totalement Sublime !

Luca Zidane n’est plus un cœur à prendre. Ce mercredi 19 août 2020, le footballeur de 22 ans a officialisé sa relation avec sa nouvelle petite amie, Marina.

Luca Zidane heureux et amoureux

Après avoir vécu une histoire d’amour avec une certaine Charlotte pendant un peu plus de deux ans, Luca Zidane était un cœur à prendre jusque-là. Mais maintenant ce n’est plus le cas, puisque le fils de Zinédine Zidane a officialisé sa relation avec sa nouvelle petit amie, Marina. Jeune Espagnole, Marina Muntaner est une influenceuse qui a un compte suivi par 93.000 personnes sur Instagram et est également étudiante en licence d’Education.

Voir cette publication sur Instagram ✨✨✨ Une publication partagée par MARINA MB. (@marinamb.23) le 17 Août 2020 à 6 :22 PDT

Pour officialiser leur histoire d’amour, c’est d’abord la jeune femme qui a publié une photo où elle apparaît aux côtés du fils du légendaire Zinedine Zidane. Sur ce cliché, on peut voir les deux tourtereaux poser en maillot de bain sur un bateau, les mains de la jeune femme posées tendrement sur la cuisse et l’épaule du jeune homme. Les fans de la jeune femme n’ont pas mis beaucoup de temps à réagir dans les commentaires : “Jolis”, “Les plus beaux”, “De plus en plus beaux” pouvait-on notamment lire.

Quel sera le prochain club de Luca ?

Un jour plus tard, c’est au tour de Luca Zidane de de poster un cliché du même type. Le footballeur a ainsi posté une photo de lui et de sa compagne qui fait office de carte postale. En effet, on peut voir les deux amoureux prenant la pose en maillot de bain sur un bateau. Il faut dire que la tradition de la famille Zidane est de se retrouver à Ibiza en été. Cette année, Marina a donc goûté à la tradition. Luca Zidane, gardien de but, marche un peu sur les traces de son père et attire les passionnés de football.

Voir cette publication sur Instagram Enjoy🤍☀️🌊. Une publication partagée par Luca Zidane (@luca) le 19 Août 2020 à 5 :18 PDT

D’ailleurs, il y a encore quelque temps, il était au Real Madrid où son père entraîne. Ainsi pendant deux ans, il avait son fils à l’entraînement et aux matchs, une situation bizarre : “Vu de l’extérieur, on peut penser que c’est particulier… Mais c’était simple et naturel. A l’entrainement, en compétition, je ne le voyais pas comme mon père et lui ne me voyait pas comme son fils. Après, à la maison on revenait dans une relation père-fils”. De retour de son prêt au Racing Santander cette année, Luca Zidane est désormais libre de tout contrat puisqu’il n’a pas été gardé par le Real Madrid.