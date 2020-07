Lucia « 12 coups de midi », notre ex championne victime d’harcèlement, la toile sous le « choc », elle s’exprime

Lucia: Les 12 coups de midi font beaucoup parler d’eux ces deniers temps. En effet, Jean-Luc Reichmann présente depuis le 29 juin des affrontements d’anciens candidats champions dans l’émission. Le combat des maîtres prend fin le 4 juillet pour une soirée exceptionnelle qui fêtera également les 10 ans des 12 coups de midi. Les candidats donnent tout pour faire des épisodes des moments mémorables. Mais Lucia avoue ne pas être à l’aise avec la notoriété que lui apporte le show de Jean-Luc Reichmann. Elle serait victime de harcèlement, un phénomène qui la pousse à rester la plus discrète possible.

Les champions des 12 coups de midi retrouvent Jean-Luc Reichmann en plateau

Jean-Luc Reichmann promet une émission hors du commun ce 4 juillet. En effet, les champions des 12 coups de midi se retrouveront pour une soirée phénoménale. Et parmi eux, Lucia revenait elle aussi pour relever le défi. C’est une championne qui fait son apparition dans Les 12 coups de midi le 13 avril 2012 et qui conserve sa place de maître de midi jusqu’au 24 juin de la même année. Cela fait de Lucia la 12ème du tableau des records des 12 coups de midi. Mais elle confie à Jean-Luc Reichmann qu’après son passage à la télévision, sa vie a changé. Car ce n’est pas pour la notoriété que Lucia a voulu participer au show.

Lucia admet ne pas du tout être à l’aise avec le fait de se faire reconnaître dans les lieux publics. Elle n’apprécie pas attirer l’attention sur elle et encore moins que des personnes qu’elle ne connaît pas viennent la solliciter. C’est pourtant le lot des anonymes qui se retrouvent sur les écrans de télévision. Mais Lucia avait beau savoir que cela se produirait, elle n’a pas bien vécu son retour à la « vie civile ». Non seulement cela était déjà difficile pour son quotidien, mais elle avait aussi du mal avec les commentaires des internautes sur elle.

Le témoignage de Lucia

En effet, lorsque vous participez à des émissions de télévision, vous devenez en quelque sorte un personnage public. Et les internautes peuvent parler de vous tout en oubliant que ce que vous allez lire puisse vous blesser. Et lorsque ce sont des dizaines de messages par jour qui sont des critiques et des méchancetés, cela peut devenir difficile à porter. C’est ce qui est arrivé à Lucia et elle n’a pas peur d’appeler un chat un chat. Elle détaille alors ses sentiments à ce propos et n’a pas peur de dénoncer le harcèlement dont elle a été victime. Déjà en 2018, Télé Star évoquait le témoignage de Lucia en ce sens. Et l’année suivante c’était Télé-Loisirs qui relayait ses dires.

Mais Lucia semble avoir mis de côté ces histoires car elle était belle et bien de retour pendant les affrontements du combat des maîtres. Et elle n’aura peut-être pas de soucis à se faire puisqu’elle ne fait pas partie des six finalistes qui seront présents le 4 juillet au soir.

Il faut en tout cas espérer, pour Lucia et pour d’autres, que les internautes et les « célébrités » apprennent à prendre du recul. Car il serrait bénéfique ne pas transformer une opinion si rapidement en polémique sur les réseaux sociaux.