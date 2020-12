Lucia Passanti (Ici tout commence) enlève le haut pour des clichés saisissants

Lucia Passanti propose une série de clichés saisissants dans sa plus récente publication Instagram à ce jour. En effet, vous pouvez comptez sur LDPeople pour être certains de ne pas la manquer. Ce serez dommage de passer à côté d’une telle vision de la vedette d’Ici tout commence! Car Lucia Passanti ose prendre la pose sans vêtements dans le premier cliché de cette série de la photographe Manon Piven Verkade. Evidemment, les followers de Lucia Passanti sont conquis ! Alors nous avons pensé que nos lecteurs ne seront pas insensibles non plus ! Attention les yeux !

Lucia Passanti se présente dans le plus simple appareil devant ses abonnés

Lucia Passanti est passionnée par son travail d’actrice. Et son rôle dans Ici tout commence lui permet de se sentir à sa place. En effet, elle s’est tout de suite bien entendu avec ses partenaires de jeu. Benjamin Baroche, un autre des acteurs de la série, expliquait à nos confrère de Télé-Loisirs avoir trouvé en Lucia Passanti une véritable amie et cela dès leur première scène ensemble. Pourtant les scènes sont parfois difficiles car elles mêlent des sentiments durs et parfois malsains. Mais la comédienne est à la hauteur et elle ne recule devant rien pour l’art. Le rôle de Noémie Matret qu’elle interprète est complexe et aborde des sujets forts.

Aussi, comme vous allez pouvoir le constater, Lucia Passanti est aussi forte que son personnage dans la vie. Car poser sans vêtements pour la beauté de l'art n'est pas anodin. Le cliché est en noir et blanc. Lucia Passanti pose en trois quart profil, presque de dos. Son visage s'oriente vers l'objectif de l'appareil photo. Derrière elle, son image est projeté sur un fond blanc. Et quelle image ! Les cheveux courts et cachant ses yeux, l'image respire le mystère alors que rien ne cache la peau de l'actrice.

Une publication qui transcende la beauté et la force des femmes

Délicate et forte à la fois, ce cliché mêle des émotions contraires. Mais les followers de Lucia Passanti sont unanimes, elle est sublime. Dans les deux photos qui suivent celle-ci, qui composent la publication de la comédienne d'Ici tout commence, elle porte des vêtements. Mais de simples hauts tubes en tulle, sous lesquels elle ne porte rien non plus. C'est en ce sens que la cohérence entre ses trois clichés fonctionne. Car à travers la mise en valeur des atouts féminins de l'actrice, c'est à la fois la férocité d'être femme qui s'exprime au côté de la délicatesse de ses lignes.