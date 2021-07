Lucie (Koh-Lanta) soeur d’un chanteur français emblématique? Le Toile choquée par la ressemblance

Nous l’avions découvert dans « Koh-Lanta, les armes secrètes », Lucie est une candidate hors pair. Son caractère et sa détermination ont fait de la jeune femme une des participantes les plus appréciées des téléspectateurs. Mais la jeune femme a su garder une part de mystère sur sa vie privée. Des rumeurs sur un éventuel lien de parenté avec un chanteur célèbre circule toutefois sur la toile. Vérité ou pas ? On fait le point pour vous !

Une saison inédite de Koh-Lanta

Voilà deux ans maintenant que la productionde TF1 organise des éditions toujours plus originales de son émission d’aventure. Après un Koh-Lanta « Les 4 terres », les téléspectateurs ont pu faire la découverte de l’édition « Les Armes Secrètes » il y a quelques mois de cela. Cette nouvelle saison avait beaucoup fait jaser les téléspectateurs puisque son concept est vraiment différent. Et cela se ressentais dès les premières images de l’émission.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucie Koh Lanta (@luciekohlanta)

A titre de rappel, « Koh-Lanta, les Armes Secrètes » s’était démarqué par l’arrivée de différents outils dont le collier d’immunité. Une opportunité pour Lucie et ses amis de changer la donne durant les épreuves. Denis Brogniart nous faisait d’ailleurs rêver de rebondissements au début de l’émission.Et ce dernier a parfaitement tenu promesse au fil des épisodes. En effet, les candidats ont usés de stratégie et de ruse pour atteindre leurs objectifs.

Si les Armes secrètes ont apporté du piment à l’aventure, les téléspectateurs n’ont pas tous été conquis. Il ne faut pas oublier que certains candidats à fort potentiel ont été éliminés grâce à ces outils. De quoi mettre les fans de l’émission en colère au fil des épisodes. Malgré tout, les candidats ont su aller au bout de l’aventure avec le plus de suspens possible. Et la victoire est revenue à Maxine le 5 juin dernier.

Lucie, éliminée mais heureuse !

Lucie fait justement partie des candidates à sensation de cette dernière édition de Koh-lanta. Pour elle, pas question d’abandonner ! Et ses efforts lui ont permis d’aller assez loin dans l’aventure. Elle a notamment fait preuve de stratégie pour en arriver là. Mais ses tactiques n’ont pas toujours été appréciée des téléspectateurs. Ces derniers ont d’ailleurs été nombreux à lui faire part de ce mécontentement. Pour certains, la candidate avait fait preuve de manipulation.

Et bien que ce soit le jeu, la situation est vite devenue désagréable pour Lucie. Il faut dire que cette dernière avait parfois été harcelée et insultée par des téléspectateurs malveillants. Elle a donc fait en sorte de s’expliquer sur la situation et ses choix. Son passage dans un live sur Instagram lui a notamment permis de donner sa version des faits. Une première démarche qui a permis aux téléspectateurs de la voir sous un autre jour.

Et les choses se sont encore améliorées lors de la soirée finale de Koh-Lanta. Comme la plupart des candidats de l’émission, cette dernière s’est présentée sur le plateau sous sa meilleure apparence. Apprêtée comme jamais, elle a pu faire bonne impression auprès des téléspectateurs. Et c’est d’ailleurs de cette nouvelle apparence, totalement changée que les fans de l’émission ont commencé à se poser des questions sur sa famille. En effet, le visage de Lucie Koh-Lanta pourrait bien nous être familier !

Lucie Koh-Lanta, famille d’un célèbre chanteur ?

Au vu de son apparence lors de la soirée finale, Lucie Koh-Lanta n’a rien à voir avec l’aventurière mal entretenue sur l’île. Si sa beauté a suscité l’intérêt de nombreux téléspectateurs, cela a également laisser planer le doute sur sa vie privée. Il faut dire que contrairement à ses amis sur l’île, elle a toujours fait en sorte de garder sa part d’intimité. Une chose qui pourrait rapidement changer !

En effet, les rumeurs d’une éventuelle parenté entre Lucie Koh-lanta et un célèbre chanteur courent les rues ces dernières semaines. Son apparence lors de la soirée pour la dernière épreuve a laissé planer le doute quant à sa ressemblance. Avec qui ? Et bien le célèbre chanteur Lionel du groupe « Les Link Up ». Leur visage semble présenter des similitudes qui poussent les fans de l’émission à se demander s’ils ne sont pas de la même famille.

Pour l’heure, les deux stars françaises n’ont donné aucune précision face à ces rumeurs. Il faudra donc attendre pour en savoir plus sur Lucie Koh-Lanta ! Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait partie des candidats à ne pas oublier de cette édition « Les armes Secrètes » !