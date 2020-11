Lucie Lucas (Clem): la “sale maladie” d’un bébé de sa famille, son message déchirant

Le nourrisson et sa maman se battent contre une maladie peu connue du publique mais non moins terrifiante. Peu de personnes connaissent cette maladie. Alors la comédienne Lucie Lucas a décidé de sensibiliser ses abonnés sur ce triste sujet.

La star de la série de TF1 “Clem” a pris la parole sur un sujet bouleversant. La comédienne s’est en effet saisie de son compte Instagram pour parler du sort qui a frappé un bébé de sa famille. Le 25 novembre 2020, Lucie Lucas a partagé à ses abonnés un message émouvant à propos de son petit cousin.

Lucie Lucas voit en effet sa cousine se battre chaque jour contre la maladie de son fils. La comédienne de TF1 a donc évoqué à quoi ressemble le combat contre cette terrible maladie. La jeune femme a publié d’abord le cliché d’un bébé à la bouille craquante, un doigt dans la bouche, en train de sourire. Qui pourrait lui résister ? Mais une autre photo lui succède.

Une photo en cache une autre… bien plus triste !

On découvre ensuite le nourrisson dormir entubé par le nez, avec également un appareil de prise de tension. Le petit bonhomme en question se nomme Marin, il s’agit de son petit cousin. “Il est tout magnifique mais il a une bien sale maladie qui le prive d’oxygène et donc l’empêche de se développer au même rythme que les autres enfants ; ça s’appelle une pneumopathie interstitielle diffuse…”, raconte celle qui incarne Clémentine Boissier à l’écran.

Et de poursuivre : “Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais c’est une maladie très méconnue du grand public. Parce qu’elle a été découverte il y a une quinzaine d’années seulement. Qu’elle prend plein de formes différentes d’après ce que j’ai compris, et qu’elle n’est pas facile à détecter.”

“Si cette page pouvait aider à faire avancer les choses…”

La maman de Lilou, Moïra et Milo, nés en 2010, 2012 et 2018 a ensuite expliqué que la maman de Marin avait créé un compte Instagram. En effet, cette dernière souhaite parler du “voyage très difficile que toute la famille entreprend contre la maladie“. “Ils ont besoin de soutien et d’échanges… D’autres parents se reconnaîtront sans doute dans leur parcours… Si cette page pouvait aider à faire avancer les choses et à entourer d’un peu de bienveillance chaleureuse ceux qui souffrent dans leur quotidien ce serait déjà bien. Moi personnellement je suis vraiment impressionnée par leur courage, je les embrasse super fort et je leur envoie toute la force que je peux !“, a ainsi conclu Lucie Lucas.

“Courage à ce merveilleux petit bonhomme et à ses parents.”, “Gros soutien à ton ti amour de cousin.”, “Plein de courage à cette petite merveille et sa famille!!❤ je leur envoie toute ma force et mon amour!” ou encore “Très cruel la maladie de ses enfants ! On connaît sa aussi.. ”, pouvait-on lire parmi les commentaire.