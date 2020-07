Lucie Vagenheim (The Voice) pose sans vêtements pour annoncer la sortie de son nouveau titre !

Lucie Vagenheim était une finaliste de The Voice pour la sixième édition de la compétition. Nous étions alors en 2017 et Lucie Vagenheim arrive en finale en face de Nicola Cavallaro, de Vincent Vinel et de Lisandro Cuxi, qui remporte la victoire. Mais la jeune femme n’a pas cessé de travailler sa musique et son univers. Car arriver en finale est loin d’être un échec en soi dans sa carrière. Au contraire, elle a pris confiance en elle et a une base de fans solide depuis ses prestations. Aujourd’hui, elle sort un EP et espère que les fans seront au rendez-vous. Ce qui a de forte chances d’être le cas étant donné la réaction des internautes à cette annonce.

Lucie Vagenheim va faire parler d’elle sur la toile

Lucie Vagenheim n’a pas fait les choses à moitié. En effet, l’annonce de son EP a fait beaucoup de bruit sur la toile. Et la raison n’est pas seulement portée sur ses capacités vocales. Il se trouve que lorsque la jeune femme annonce la sortie de son nouvel EP, elle propose une image qui va faire réagir les internautes. Les fans découvrent l’artiste qui prend la pose sans porter de hauts. Et si ses fans adhèrent et adorent, ils saluent également l’audace dont elle fait preuve pour réaliser et poster cette image.

La jeune femme a fait du chemin depuis sa participation à The Voice. Elle était la protégée de Florent Pagny et n’a pas renoncer à vivre de sa passion. Lucie Vagenheim prouve aujourd’hui qu’elle continue de travailler sa musique et que son univers est unique et original. Elle n’a peur non plus de parler de ses problèmes dans sa musique. Car la musique parle à tous et ses paroles pourront aider d’autres personnes. Lucie Vagenheim aborde alors ses doubles du comportement alimentaire sans complexes et avec beaucoup de courage. Elle parle de boulimie et d’anorexie dans son livre Glaces brûlantes, un livre qui porte le même nom que son nouvel EP.

Les premiers titres de la chanteuse

Si c’est le premier EP de la jeune femme, ce n’est pas son premier titre. En effet, Lucie Vagenheim sort deux singles depuis al fin de son aventure dans The Voice. Et c’est un succès notable qui l’encourage à persévérer. Les titres sont Manque d’audace et Hateuse.

L’ancienne candidate de The Voice a fait du chemin

Lucie Vagenheim enchaîne donc deux singles qui prouvent deux choses. La première, qu’elle ne manque ni d’audace ni déculottée. Et la seconde, qu’elle n’a plus peur des critiques des « hateurs » qui pourraient se trouver derrière chacun de ses choix. En effet, Lucie Vagenheim s’affirme. Et cela la conduit alors à sortir un EP qui porte un titre improbable. Car parler de glaces brûlantes est effectivement ce que l’on appelle un oxymore. Le froid et le chaud sont mélangés dans un même ensemble de mots. Par exemple, le « silence assourdissant » fait le même effet, ou encore dire de quelqu’un que c’est un « sérieux fêtard ».

Visiblement, Lucie Vagenheim est prête à ne plus reculer devant rien pour aller eau bout de ses aspirations. Et ses fans sont on ne peut plus fiers de son évolution. Elle est motivée pour donner le meilleur d’elle-même et ne craint plus le jugement car elle sait que celui qui compte le plus est celui qu’elle portera sur elle-même. Dans ces conditions, elle ne peut que se faire confiance et tenter de rester le plus sincère possible dans ses choix artistiques. Et le reste suivra, car les fans de Lucie Vagenheim savent bien de quoi elle est capable. Cependant, ils ne sont pas à l’abris de se faire surprendre par la chanteuse.

La carrière de Lucie Vagenheim ne fait que commencer

Les commentaires que reçoit Lucie Vagenheim sur Instagram prouvent à quel point les fans sont séduits par son art. Des retours positifs se pressent depuis la sortie de son EP le 3 juillet dernier. Il est encore trop tôt pour parler d’un véritable carton mais cela ne saurait tarder. D’autant que la photo sans rien de la jeune femme risque de lui attirer des visiteurs qui ne sont pas familiers avec son répertoire musical, et lui faire une promotion inespérée sur la toile. Lucie Vagenheim peut être fière de son parcours et réalise certainement n’être qu’au début du chemin. Elle pourra compter sur ses fans pour continuer d’avancer et sur son talent pour accomplir de grandes choses.