Lucifer: Quel personnage pourrait aider Maze à obtenir une âme? On dit tout !

Si vous suivez la série Lucifer, vous savez sûrement que la première partie de la saison 5 de la série est à peine sortie sur Netflix. Maze veut désormais à tout prix obtenir une âme, mais qui pourrait l’aider à l’obtenir? Nous avons une première piste.

Dans l’attente de la partie 2 de la saison 5 de Lucifer

La partie 1 de la saison 5 de Lucifer qui est disponible depuis le 21 août sur la plateforme Netflix, nous a laissé face à quelques mystères. En effet, quelques situations et questions ont été laissées en suspens et notamment si Maze pourrait obtenir une âme. Pour le savoir, il faudra attendre encore un petit peu puisque le tournage devrait prendre fin en septembre, il faudra ensuite compter 6 à 12 mois avant de voir débarquer les 8 épisodes restants sur la plateforme. Entre temps, nous pouvons vous donner quelques indices concernant les intrigues de la série.

Ver esta publicación en Instagram hello, los angeles 😈 Una publicación compartida de Lucifer (@lucifernetflix) el 25 Ago, 2020 a las 1:07 PDT

Si il ne devrait pas y avoir de soucis avec l’avenir du Deckerstar, on s’inquiète davantage pour Mazikeen, totalement déprimée au sein des nouveaux épisodes. En effet, le démon veut absolument obtenir une âme, bien que ce soit tout bonnement impossible, du moins sur le papier. Si l’on s’en tient au scénario original, Maze ne pourra pas avoir une âme, dans la mesure où elle est un démon. Mais attention, la série a prouvé plusieurs fois que rien était impossible notamment quand on sait que Amenadiel a pu avoir un enfant avec une humaine . Mais si elle venait à obtenir une âme, qui pourrait l’aider dans sa quête ?

Trixie prête à aider Maze ?

Pour l’aider, on pense directement à Trixie, la fille de Chloé qui se trouve être le fameux “cadeau de Dieu créé spécialement pour Lucifer”. Elle pourrait donc aller plaider la cause de Maze auprès de Dieu et connaissant son esprit vif et convaincante, tout est possible. Il faut rappeler que Maze a grandi sans âme et sans mère et s’est toujours montrée très affectueuse avec Trixie. Elle serait donc parfaite pour le rôle.

Ver esta publicación en Instagram brb saving these for personal reasons Una publicación compartida de Lucifer (@lucifernetflix) el 25 Ago, 2020 a las 10:00 PDT

Un happy ending pour la jeune femme ne serait pas de trop, elle qui est passée par de terribles épreuves tout au long des quatre première saison. Il va donc falloir s’armer de patience avant de savoir si oui ou non, le sort de Maze lui sera favorable. En attendant, vous pouvez toujours revisionner la première partie de Lucifer saison 5 pour vous faire votre propre idée. Affaire à suivre.