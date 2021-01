Lucifer saison 5: le diable va t-il mourrir dans la prochaine saison ?

Il y a peu, Netflix dévoilait la nouvelle saison de Lucifer. Les fans de la série étaient donc très heureux de retrouver leur personnage préféré de Tom Ellis. Mais un événement de taille pourrait bientôt intervenir dans le scénario. Ainsi quelques rumeurs affirment que Lucifer pourrait disparaître définitivement dans la saison 6. Alors, le roi des enfers va-t-il réellement mourir ? LD People vous livre quelques exclusivités.



Lucifer : le diable, va-t-il disparaître ?



Patience, patience !



Avant de découvrir la saison 6 de Lucifer, la saison 5 devra encore attendre. En effet, la crise de la covid-19 est passé par là. Dès lors, les tournages de la série ont malheureusement dû être reportés. Comme un grand nombre d’autres programmes, Lucifer connaît donc elle aussi quelques problèmes. Pourtant, les scénaristes auraient réservé quelques surprises aux aficionados du programme venu d’outre-Atlantique. D’après plusieurs sources, un épisode s’appellerait même ” Goodbye Lucifer “.



Dès lors, tout le monde se demande si Lucifer va mourir… Le titre est en a fait évocateur. Alors le diable va-t-il disparaître ? Et si oui, dans quelles conditions ? À moins qu’il s’agisse d’une manière de susciter la curiosité du public. LD People tente dès lors de lever le voile sur ce mystère. En tout cas, les scénaristes demandent au public de ” leur faire confiance “. Car ils semblent avoir préparé quelques surprises. Les paris sont donc ouverts sur ce suspense.



Un Happy Ending ?



Lucifer, peut-il mourir dans la nouvelle saison du carton de Netflix ? À première vue, les fans ne le souhaitent pas du tout. D’après un grand nombre de messages sur Twitter, ils espèrent plutôt une fin heureuse pour le personnage. Car lorsque la production a évoqué ” Goodbye Lucifer “ l’un des prochains épisodes, les réactions négatives ont été très nombreuses. Tous s’imaginaient déjà comment le roi des enfers allait disparaître. Pourtant, Chris Rafferty, scénariste de la série, a voulu apporter quelques éclaircissements sur la question. D’ailleurs, il est loin d’être pessimiste pour son personnage. ” À ceux qui paniquent : vous n’avez aucune idée de ce que ce titre signifie. Ne supposez rien “. Comme le précise des membres de la production, ” il vous reste 17 épisodes avant de le savoir “.



En attendant, les fans de Lucifer retrouvaient il y a peu la suite de la saison 5. L’arrivée de Michael a quelque peu chamboulé la vie de Chloé. Et le départ du diable avait apparemment été très difficile à vivre pour elle. Le frère de Lucifer a donc fait une arrivée très remarquée sur terre. Après avoir volé l’identité de son frère, il a pris son travail. Et il a également fait pour être au plus près de Chloé. Mais le diable a rapidement réagi ! Ainsi, il est revenu des enfers afin de remettre de l’ordre à la situation. Avec cette série, Netflix aura une fois de plus réussi à faire un véritable carton. Et les fans semblent totalement dingues de cette série. Cependant, il leur faudra encore attendre avant de connaître la fin des aventures, de Lucifer, Chloé et Michael et surtout savoir si le diable va réellement mourir ?