Lucile et Jérôme “L’amour est dans le pré”: dévoilent tout de leur nouvelle vie à deux sur la toile!

Depuis leur rencontre grâce à L’amour est dans le pré, Lucile et Jérôme sont inséparables, c’est le moins qu’on puisse dire. D’ailleurs, depuis quelques temps sur Instagram, ils partagent des photos de leur nouvelle vie de couple. La rédaction de LD People va vous montrer quelques magnifiques clichés de ce couple.

Ils profitent de la vie de couple

Il y a quelques heures maintenant, vous avez pu découvrir le vidage des 12 agriculteurs qui participeront à la nouvelle saison de “L’amour est dans le pré“. Mais nous n’allons pas nous attarder sur les prochains, nous allons vous donner plutôt des nouvelles de Lucile et Jérôme et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que tout va pour le mieux. En effet, depuis, leur participation dans l’émission, le couple est totalement fusionnel et inséparable. Il faut dire que la jeune femme s’est très rapidement installée chez son compagnon, dans le Rhône.

D’ailleurs, le bonheur est partagé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. En effet, le couple se fait un plaisir de partager un peu de son quotidien. De nombreux selfies sont ainsi publiés sur leur compte Instagram et on peut voir qu’ils sont toujours très proches. D’ailleurs, Lucile l’aide dans son travail de maraîcher et les deux tourtereaux ont décidé de créer une marque de produits transformés à partir de leurs légumes, “L’amour est dans le pré”. Une belle vie à deux qui commence.

L’amour est dans le pré : Lucile et Jérôme de retour à la télévision