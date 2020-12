Lucile et Jérôme (L’amour est dans le pré) souhaitent devenir parents! Prêts pour un bébé!

Lucile et Jérôme sont décidément LE couple phare de cette saison 15 de L’amour est dans le pré. Tous les deux se sont trouvés pour ne plus se quitter semble-t-il. Frappés d’un coup de foudre réciproque, ils avancent côte à côte vers un avenir radieux. Et avancer ensemble dans une vie de couple peut signifier beaucoup de choses. Pour eux, il s’agit de mariage et d’enfants. Les tourtereaux se disent prêts à se lancer dans cette aventure et en les voyant évoluer au fil des épisodes, personne ne saurait douter de la pureté de leurs intentions. LDPeople fait le point avec vous sur cette relation des plus romantiques que partage Lucile et Jérôme.

Lucile et Jérôme avancent main dans la main vers l’avenir

Lucile et Jérôme forment l’un des couples les plus adorables de cette nouvelle saison de L’amour est dans le pré. Ils se sont reconnus comme une évidence dès le début des tournages. Tout semble indiquer qu’ils sont prêts à filer le parfait amour pendant toute une éternité. Chez LDPeople, c’est évidemment tout le mal que nous souhaitons aux amoureux. Car Lucile et Jérôme ne se quittent plus d’une semelle. Ils se disent qu’ils s’aiment et font déjà des projets sur le long terme. Bien que tout aille très vite pour ces deux candidats de L’amour est dans le pré, il leur est impossible de nier l’évidence. À savoir qu’ils sont faits l’un pour l’autre.

Dans une interview accordé par Jérôme à Télé 7 jours, l’agriculteur admet que Lucile n’est jamais partie de son séjour à la ferme et que c’est une grande joie. Il ajoutera même avoir trouvé en la personne de Lucile sa meilleure amie. En plus de tout l’amour qu’ils se portent mutuellement, les amoureux sont complices. Ils s’adorent littéralement alors difficile de ne pas en faire autant en les regardant. Chez LDPeople, nous sommes de vrais fans des tourtereaux. Dans l’épisode où ils s’échangent des cadeaux symboliques, il était difficile de ne pas céder à l’émotion. Le public de L’amour est dans le pré est conquis par Lucile et Jérôme qui vibrent d’un amour qui ne laisse personne indifférent.

Des projets concrets pavent la route de leur idylle

Toujours dans son interview, Jérôme admet volontiers avoir de grands projets pour l’avenir. Avec Lucile, ils parlent de se marier et d’avoir des enfants. Leurs chemins se sont croisés pour ne plus se quitter et ce ne sont pas les fans de L’amour est dans le pré qui diront le contraire. La suite de l’émission promet encore de belles séquences remplies d’émotions pour ce couple fantastique. Quelques soient les obstacles qui pourraient s’immiscer sur leur route vers le bonheur, il est certain qu’ils seront capables de les affronter à deux. En effet, avec la bonne personne et main dans la main, rien ne semble impossible. Pas de doutes, voilà un couple duquel il faudra prendre des nouvelles pour pouvoir se dire que l’amour existe bel et bien en ce monde.