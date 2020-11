Ludivine Retory révèle l’incroyable façon dont Hanouna l’a recruté, Incroyable, ça vaut un détour!

Ce lundi 23 novembre, Ludivine Rétory a fait de surprenantes révélations à Alexandra Roost dans le “Talk” sur Non Stop People. La chroniqueuse a raconté comment elle était parvenue à se faire embaucher par Cyril Hanouna sur C8. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la jeune femme est très maligne ! Sa ruse a fini par payer !

Ce lundi 23 novembre, Alexandra Roost invitait dans son émission Talk Ludivine Rétory et Jean-Michel Cohen. Leur point commun ? Ils travaillent tous deux comme chroniqueurs aux côtés de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon Poste sur C8.

View this post on Instagram A post shared by LUDY💋 (@ludivineretory)

Mais pour en arriver là, Ludivine Rétory a dû batailler. La jeune femme est en effet revenu sur la façon dont elle parvenue à se faire embaucher par le trublion du PAF. Elle n’a en effet pas choisi une voie très classique !

“Moi je suis arrivée là par défi »

Les téléspectateurs l’ont découverte pour la première fois en avril 2017. Cyril Hanouna l’a invitée d’abord pour décrypter les médias avant de l’installer durablement en tant que chroniqueuse dans l’émission. Mais ils ne connaissent pas les coulisses de son arrivée sous les projecteurs.

En effet, la belle brune n’a pas hésité à défier carrément Cyril Hanouna pour arracher une place dans son émission qu’elle convoitait tant. “Moi je suis arrivée là par défi », a-t-elle ainsi expliqué tout de go à Alexandra Roost.« Moi j’ai défié Cyril sur Internet”, a-t-elle même martelé.

Ludivine Rétory était tout simplement devant sa télévision lorsque Cyril Hanouna commentait sur TPMP les audiences radio. A l’époque, rappelons que cette dernière officiait sur Tropiques FM. Quelle ne fut donc pas sa surprise quand le cancre de C8 a évoqué cette station.

“Mon rêve ultime c’était d’intégrer la team de Cyril“

“Mais ça veut dire qu’il nous connaît ?”, s’est-elle alors rendu compte. Ni une, ni deux, la jeune femme a alors saisi la chance de sa vie. “Mon rêve ultime c’était d’intégrer la team de Cyril“, a-t-elle écrit au présentateur vedette. C’est ainsi qu’elle a attiré son attention et qu’elle a pu être recrutée grâce à ses talents. Depuis l’âge de 15 ans, elle souhaite faire de la télévision. Son rêve est ainsi exaucé !

View this post on Instagram A post shared by LUDY💋 (@ludivineretory)

Au cours de l’émission du “Talk”, Ludivine Rétory a également fait part des terribles menaces de mort dont elle fait l’objet sur les réseaux sociaux. “Il y a des commentaires qui sont magnifiques, qui peuvent être très personnels (…) puis des gens qui se permettent de vous dire tout et n’importe quoi. Je me prends un petit peu de propos racistes (…) C’est le jeu. Mais il faut savoir montrer aux gens que ok je fais de la télévision, ok je suis sympa, mais ne va pas trop loin“, a-t-elle détaillé. Ludivine Rétory a porté plainte. Affaire à suivre.