Ludivine Rétory (TPMP) de retour, sublime, elle aborde ses secrets de sa perte de poids

Ludivine Rétory était de retour sur le plateau de TPMP ce vendredi. Et elle n’est pas passée inaperçue tant elle a ébloui ses collègues sur son passage. En effet, c’est en ayant visiblement déjà mis en œuvre ses nouvelles résolutions qu’elle s’est présentée. D’abord une nouvelle coupe de cheveux qui lui va à merveille, puis une silhouette amincie dont elle n’hésite pas à ajouter “Et ce n’est pas fini !”. Ludivine Rétory a reçu d’innombrables compliments de Benjamin Castaldi. LDPeople vous résume ce moment ainsi que les propos de la chroniqueuses sur le sujet.

Ludivine Rétory a bluffé ses collègues pour son retour de vacances

Ludivine Rétory n’oubliera pas de sitôt cette rentrée sur TPMP. Elle a reçu un accueil chaleureux et des compliments en pagaille. Son retour ne pouvait pas se faire autrement de toute manière. Mais les quelques changements qu’elle porte fièrement permettent à l’animateur de TPMP du vendredi de surenchérir. Lorsqu’elle arrive en plateau, personne ne peut ignorer sa nouvelle coupe de cheveux d’abord. L’animatrice de radio a décidé de changer pour la nouvelle année. Plus précisément pour se faire belle pour la soirée du nouvel an. De quoi marquer le passage de 2020 à 2021 de façon inoubliable. Benjamin Castaldi n’a pas tari d’éloges sur la chevelure de Ludivine Rétory. Il va jusqu’à la comparer à Beyoncé !

La chroniqueuse ne saura longtemps caché qu’elle est touchée par les remarques de l’animateur. Néanmoins, elle restera le plus humble possible. Après tout, c’est avant tout pour elle qu’elle opère ce changement. Si cela plaît ensuite à son entourage, ce n’est que du bonus. De plus, Ludivine Rétory précisera que les cheveux sont des “accessoires” du quotidien pour elle. Mais pas n’importe quel accessoire. En effet, elle va comparer l’achat de ses cheveux à celui que Benjamin Castaldi pourrait faire d’une voiture, d’une paire de lunettes ou encore d’un téléphone portable. Soit des “accessoires” indispensables au quotidien et pas forcément abordables. À la suite de cette rapide explication, Ludivine Rétory parle de quelque chose de plus personnel : sa perte de poids. Car sa coupe de cheveux n’est pas la seule choses qui ait changé pendant les vacances.

L’animateur de l’édition du vendredi de TPMP complimente la chroniqueuse

Benjamin Castaldi a tout de suite remarqué que Ludivine Rétory s’était amincie. Il parvient même à deviner le nombre de kilos qu’elle a perdu, rien qu’en la regardant. Lui avait-elle soufflé hors antenne le chiffre exact ? Mystère. Toujours est-il que Ludivine Rétory est très fière de l’amincissement de sa ligne. Bien qu’elle ne pensait pas que tout le monde saurait le remarquer si rapidement. Une bonne surprise donc, qui l’encourage à continuer ses efforts. En effet, elle ne semble pas décidée à s’arrêter en si bon chemin. La chroniqueuse suit le même régime que sa collègue Ayem Nour. Les résultats de cette méthode de régime semblent donc très bien fonctionner sur elles. En ce début d’année, voilà qui va peut-être décidé ses fans à sauter le pas ?