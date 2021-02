Lunettes: Trouvez la paire idéale qui s’accorde parfaitement avec la forme de votre visage!

Sur les podiums des défilés de prêt-à-porter printemps-été 2021, les mannequins portaient avec classe des lunettes de vue. Nouvel accessoire à la mode ? En tous cas Dior les veut bohèmes tandis qu’Acne Studio les envisage futuristes. Au sein de LDpeople, on a en tous cas adoré ces nouvelles collections ! Il n’y a plus d’embarras à avoir. Les lunettes de correction se portent hautes et avec fierté ! Mais attention, toutes les montures ne vont pas à tout le monde. Il faut donc choisir son modèle avec précaution.

“Il faut respecter la largeur de la mâchoire pour garder un bon équilibre.”

Tout d’abord, il faut déjà analyser la forme de son visage. Ce dernier entre dans l’une des catégories suivantes : rond, carré, rectangulaire, ovale… « Pour un visage carré et un peu tassé, par exemple, on ne pourra pas proposer une monture assez haute, mais une forme ovale ou rectangulaire. Il faut respecter la largeur de la mâchoire pour garder un bon équilibre. Ceci est valable pour toutes les formes de visage, car nous avons vite fait d’accentuer un défaut, alors qu’avec une paire de lunettes bien choisie, on peut justement camoufler un défaut.« , explique ainsi Sabine Be, créatrice de lunettes haut de gamme, pour le magazine Gala.

Au total, on comptabilise pas moins de 7 types de visages : rond, ovale, triangulaire de la base inférieure, triangulaire de la base supérieure, rectangulaire, long, carré. Savez-vous à quel type vous appartenez ? La paire de lunettes que vous portez doit avant tout s’accorder à votre visage. Ensuite, elle doit aussi vous plaire et refléter votre personnalité.

Visage ovale comme Eva Longoria ?

Ce type de visage est idéal car il peut se permettre de porter tout type de lunettes ! Attention toutefois de ne pas faire de fashion faux pas niveau couleur, en raccord avec votre teint ! Si vous optez pour des lunettes rondes, vous ferez plus jeunes. Au contraire, des lunettes rectangulaires vous donneront l’air plus sérieuse.

Visage triangulaire (pointe en bas) ?

Si vous avez un un front large qui se rétrécit au niveau du menton, alors votre visage est triangulaire “pointe en bas”. Il faut que vous choisissiez des lunettes à montures larges ! En effet, cela permettra d’affiner le haut de votre visage avec le bas. LDpeople vous recommande des lunettes aux formes rondes plutôt que des formes rectangulaires.

Visage rond comme Selena Gomez ?

Si vous appartenez au type “visage rond” comme Selena Gomez, alors pas de doute, il faudra vous orienter vers des formes géométriques, rectangulaires et anguleuses. N’hésitez pas à vous laisser séduire par des modèles excentriques comme des lunettes “forme papillon” ou “oeil de chat”, vous n’en serez que plus glamour !

Visage triangulaire (pointe vers le haut) comme Jennifer Aniston ?

Si votre front est étroit mais que le bas de votre visage s’élargit, alors votre visage est triangulaire avec pointe vers le haut comme Jennifer Aniston. A n’en pas douter, vous aurez besoin de montures qui rééquilibrent ce front étroit. Donc misez sur des montures oversize et des formes rectangulaires allongées vers le haut.

Visage rectangulaire comme Angelina Jolie ?

Ce type de visage est vraiment allongé. LDpeople vous conseille vivement les montures fines pour ne pas surcharger votre visage. Ne choisissez surtout pas des montures rectilignes ou strictes !

Visage carré comme Keira Knightley ?

Votre mâchoire est très visible et votre front est large ? Il faut adoucir votre visage carré avec des montures ovales. Vous pouvez aussi tester certaines montures géométriques mais toutes ne vous iront pas. C’est au feeling ! Le must, c’est encore les lunettes rondes style années 1970 ! En plus, ce sera la grande tendance pour l’été 2021 !

Visage long et ovale comme Céline Dion ?

Pour ce type de visage, rien de plus facile : les montures ovales ou géométriques vont iront comme une paire de gants.

« Quelques soit la forme de votre visage, il faut faire que la monture soit votre atout maître, elle peut rééquilibrer un visage, et même masquer quelques défauts », explique ainsi Jérémie Cymbler co-fondateur de l’enseigne Rendel, à nos confrères du magazine Gala. Et puis, n’hésitez pas à demander conseil à votre opticien. C’est encore le mieux placer pour vous guider dans votre décision !

