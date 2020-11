M. Pokora: Très énervé, furieux, demande à signer une pétition, suite à cette photo CHOC !

Via les réseaux sociaux, M. Pokora pousse un énorme coup de gueule. Particulièrement très remonté, le chanteur a demandé de l’aide à ses fans. Car le mari de Christina Milian est totalement hors de lui. Selon son sentiment, les dernières décisions du gouvernement sont totalement incompréhensibles. Bien décidé à faire passer son message, il s’en prend ouvertement à Emmanuel Macron et à la ministre de la Culture. Il y a deux mois déjà, la star avait visé Roselyne Bachelot, en charge de ce sujet depuis le dernier remaniement. Dans sa dernière story, M. Pokora reproche aux responsables politiques leur manque de discernement. Car comme il le rappelle, tout le monde de la culture est véritablement en danger.

Ver esta publicación en Instagram 🐨🤍 #mattpokora #mpokora Una publicación compartida de le blond 🤍 (@mattpokora.actuality) el 3 Nov, 2020 a las 4:23 PST

D’ailleurs, M. Pokora a été touché lui-même de plein fouet. Puisque sa dernière tournée a dû être complètement annulée après la première crise de la pandémie. Durant l’été, le jeune papa avait fait des déclarations très fortes à ce sujet. ” On a bien compris qu’on était la dernière roue du carrosse… Mais un peu de considération pour toutes celles et ceux à qui vous aimez être associés quand tout va bien ! Donc soit vous annoncez ‘concerts possibles avec port du masque obligatoire jusqu’à tant de personnes’ soit vous interdisez et au moins on sait à quoi s’en tenir et on passe à autre chose “ avait-il déclaré en interpellant directement le gouvernement. Car pour lui, rien n’était clair. À l’époque, l’incertitude le rendait véritablement fou de rage. ” Votre règle du siège d’écart est impossible à mettre en place quand les billets sont tous vendus depuis des mois (…) c’est n’importe quoi “ avait-il déclaré sous le coup de la colère.

M. Pokora

Depuis, l’été est passé, la rentrée arrivée, et la pandémie réapparue. De toute évidence, M. Pokora redoutait donc ce nouveau confinement. Car de nouvelles conséquences allaient devoir être constatées. Malheureusement, l’augmentation des cas de covid a rendu certaines mesures obligatoires. Et aujourd’hui, la culture est totalement à l’arrêt en France pour la seconde fois. Mais certaines décisions semblent véritablement hérisser les poils de la star. Notamment celle concernant l’interdiction de vente des produits culturels. Bien décidé à prendre les choses en mains, l’artiste a réagi. À l’origine de sa colère, il y a une banderole découverte dans un magasin. Sur celle-ci les clients pouvaient lire ” Vente de livres et de disques interdite “.

Pour M. Pokora, c’est totalement illogique et incompréhensible. Le cliché de cette annonce a donc été publié par la star pour dénoncer cette décision. ” C’est donc nous le problème visiblement ” a-t-il lancé aux décideurs français. ” Nan sérieux, ça commence à se voir là ” a-t-il ironisé sur son compte Instagram. D’ailleurs dans cette dernière publication, le jeune papa n’a pas hésité à taguer Roselyne Bachelot à qui il adresse ses reproches. L’avis de M. Pokora est très clair, il faut absolument réagir. Très motivé, il a donc pris une décision radicale. Le jeune papa demande à ses fans de signer une pétition pour la réouverture des rayons de disques dans les magasins. Et ce, sans plus tarder ! Avec ses 2,8 millions d’abonnés, M. Pokora risque bien de faire du bruit avec cette annonce. En tout cas, c’est l’espoir du chanteur…