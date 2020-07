Macron Emmanuel s’exprime sur un reconfinement inévitable ? c’est pas rassurant !

Emmanuel Macron, le Président de la République Française, sait bien que la France n’est pas sortie d’affaire. Les Français aussi s’inquiètent de constater que de plus en plus de pays voisins reprennent des mesures de confinement partiel. Alors, est-ce la deuxième vague que les scientifiques craignaient qui fait son apparition ? Emmanuel Macron s’exprime donc sur les conséquences d’une telle deuxième vague de contagion. Et également sur un éventuel confinement qui en découlerait.

Le pire reste à venir ? Emmanuel Macron ne veut pas que les Français se voilent la face

Depuis le 11 mai, les Français ont la sensation que le pire est derrière eux. Nous avons passé près de deux mois confinés et pouvoir enfin sortir de chez nous donnait la sensation que la crise était terminée. Pourtant, en politique comme dans les médias ou sur les réseaux sociaux, les garants de l’Etat et les professionnels de l’information n’ont cessé de martelé que la crise sanitaire n’était pas derrière nous. L’OMS (Organisation mondiale de la santé) communique également dans ce sens et se veut plus alarmiste en indiquant que la plus grave de la crise sanitaire reste à venir. Et effectivement, depuis le 11 mai, nous pouvons constater que le relâchement des gestes barrières conduit à un retour de la crise sanitaire.

Ainsi, nous constatons que de plus en plus de pays optent à nouveau pour le confinement. Pour certains ce sont des villes entières, pour d’autres des régions. En France ce sont les élèves d’un établissement scolaire et tout ceux qui sont à leurs contacts de se confiner, dans la région de Lyon. La situation semble rester sous contrôle mais l’est-elle vraiment ? Et comment allons-nous réagir lorsque la contagion va accélérer ? Le confinement des Français sera-t-il la seule solution ? Emmanuelle Macron prend le temps de répondre à ces questions qui occupent l’esprit des Français. Il se tenait face aux journalistes le 2 juillet dernier et a tenté d’être le plus clair possible.

🇫🇷 FLASH – #Macron n’exclut pas un #reconfinement général en France, même si « l’objectif est de tout faire pour l’éviter ». Le président assume ne pas tout savoir sur le #virus, mais promet que le gouvernement se prépare « à tout ». (La Montagne) #COVIDー19 #coronavirus — Conflits (@Conflits_FR) July 2, 2020

Un nouveau confinement reste une éventualité

Emmanuel Macron souhaite que les Français puissent se préparer à la suite. Le Président de la République commence alors par expliquer que la France n’en a pas fini avec la crise sanitaire. Il ajoute aussi que la possibilité de voir surgir une deuxième vague de contagion est élevée. Puis, pour ce qui concerne un nouveau confinement, Emmanuel Macron ne cache pas que ce ne sera pas son option préférée. L’économie du pays subit encore les dégâts du premier confinement et va les subir longtemps. Pour préserver les finances de la France, Emmanuel Macron admet qu’il aimerait se voir jouer un autre scénario. Mais, il se dit également prêt à envisager cette solution. Car il faut se préparer à tous les cas de figures dans une situation inédite.

Pour le moment, nous ne pouvons que rester vigilants. Pour notre sécurité et celle des autres, les gestes barrières sont primordiaux. Prendre le risque de contagion à la légère c’est exposer une partie de la population à son propre choix.