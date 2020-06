Maddie McCann Terrible rebondissement: L’affaire avance mais des preuves manquent encore pour mettre Christian Brückner derrière les barreaux

Maddie McCann est une petite fille de moins de quatre ans qui disparaît en 2007. Maddie McCann et ses parents sont britanniques et étaient en vacances au Portugal au moment du drame. Depuis le 3 mai 2007, l’affaire piétine toujours. Mais dans le monde entier, ceux qui ont suivis cette affaire espèrent la voir se résoudre. Pour les parents de Maddie McCann, le cauchemar semble interminable.

Une affaire bouleversante qui émeut le monde entier

L’affaire Maddie McCann secoue le monde entier. Dans les faits, les parents de Maddie McCann sont un couple exemplaire. Ils sont tous les deux des médecins qui exercent près de Liverpool. Ils décident de prendre une semaine de vacances au Portugal, à Praia da Luz. La petite famille séjourne donc dans un bungalow du complexe hôtelier Ocean Club. Les parents de Maddie McCann, le soir du drame, profitent d’un dîner à environ 100 mètres de leur bungalow. Et pour profiter pleinement de leur soirée, ils ont pris soin de mettre les enfants au lit. Maddie McCann dort donc seule avec ses deux petits frère et sœurs, Sean et Amelie, des jumeaux âgés de 2 ans. Pendant que les parents vont dîner avec un couple d’amis dans un restaurant de tapas très proche.

Voir cette publication sur Instagram findmadeleine.com Une publication partagée par Official Find Madeleine (@officialfindmadeleine) le 28 Avril 2016 à 5 :17 PDT

Les parents de Maddie McCann découvre alors sa disparition vers 22h. Car ils vont souvent vérifier que les enfants dorment bien. C’est le tour de la maman de Maddie McCann de jeter un œil aux enfants lorsqu’elle découvre le lit de Maddie McCann vide et la fenêtre du bungalow ouverte. La mère alerte son mari et le couple d’amis avec qui ils dînait. Ensemble ils font les premières recherches aux alentours du bungalow. Sans succès, ils alertent les autorités qui arrivent sur les lieux avant 23h. Et à partir de ce moment là, les recherches vont se poursuivre jusqu’à 4h30 du lendemain matin.

Les débuts de l’enquête sur la disparition de Maddie MacCann

Comme les recherches ne donnent rien, la piste de l’enlèvement est rapidement envisagée. Et l’alerte est donnée dans les aéroports et aux frontières. Mais toujours aucune traces de Maddie McCann. L’hypothèse d’un réseau de vente de jeunes enfants est envisagée mais l’enquête piétine déjà dès le début. En l’absence de résultats de cette piste de l’enlèvement, les autorités portugaises vont porter leurs doutes sur la mère de Maddie McCann et envisager celle d’un homicide involontaire. Car des traces de sang de la petite fille auraient été retrouvé dans le bungalow.

Les parents de Maddie McCann ne renonceront pas à poursuivre les investigations

L’affaire n’avance pas et deux ans après les faits, les parents de Maddie McCann partage une vidéo sur internet. Elle est traduite dans sept langues différentes et constitue un nouvel appel à témoin. Ils n’auront pas de repos tant qu’ils ne sauront pas ce qui a pu arriver à Maddie McCann. En l’espace de 13 ans l’enquête a vécut de nombreux rebondissements. Plusieurs fois les enquêteurs ont cru être arrivé au bout de l’affaire. Mais ils sont à chaque fois rattrapé par les faits. Et encore une fois, alors qu’un nouveau suspect fait son apparition, les choses se compliquent.

Voir cette publication sur Instagram We will never give-up on Madeleine. We are here #ForAsLongAsItTakes Une publication partagée par Official Find Madeleine (@officialfindmadeleine) le 30 Déc. 2019 à 6 :21 PST

D’après un récent article paru dans le journal SudInfo, les enquêteurs auraient bien du mal à boucler cette affaire. Car le suspect idéal de l’enlèvement et du meurtre de Maddie McCann « ne pourra pas être inculpé ». En effet, les preuves ne seraient pas suffisantes pour faire plonger celui que tout le monde soupçonne. Christian Brückner est actuellement incarné pour trafic de drogue. Mais il est également sous le coup d’une condamnation pour viol. Et il se trouvait apparement proche des lieux du drame le 3 mai 2007. Il aurait même abordé plusieurs enfants du complexe touristique la même semaine. Les médias parlent alors de cette piste comme de le « piste allemande ».

Une piste sérieuse qui pourrait ne pas trouver de suites

Mais il faudra rester prudent pour ne pas tirer de conclusion hâtive. En effet, il ne faudrait pas à nouveau faire vivre un ascenseur émotionnel aux parents de Maddie McCann. Car les spéculations sur le sort de cette petite fille sont multiples. Une médium affirmait l’année dernière que Maddie McCann vivrait à Cologne dans une nouvelle famille et n’aurait plus de souvenirs des faits de son enlèvement. Sur internet aussi, de nombreuses théories circulent sur le sort de Maddie McCann.

Voir cette publication sur Instagram findmadeleine.com Une publication partagée par Official Find Madeleine (@officialfindmadeleine) le 28 Avril 2016 à 5 :16 PDT

Maddie McCann

Quoi qu’il en soit, les enquêteurs semblent déterminer à comprendre ce qui s’est passé ce soir du 3 mai 2007. Et ils semblent également convaincus que leur suspect est le coupable. Mais faute de preuves suffisantes, ils sont dans l’incapacité de le faire passer devant le juge. Le procureur Wolters va même jusqu’à évoquer l’éventualité que ce dossier puisse être fermé à nouveau, fautes d’éléments suffisants. Les enquêteurs tentent de trouver des liens pour faire accuser Christian Brückner mais cela ne semble pas sur la bonne voie. Si ils espèrent que cela permettra à l’enquête d’avancer, ils restent réalistes quant à l’issue des recherches.

Une lettre du procureur est reçu par les parents de Maddie McCann le 19 juin dernier. Et dans cette lettre, datée du 12 juin, il est écrit qu’aucune preuve n’indique pour le moment que Madde McCann soit décédée. L’enquête continue donc comme celle d’une recherche de personne disparue.