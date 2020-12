Maddy Burciaga, top canon, elle se dévoile dans une chemise totalement ouverte (Wow)

Décidément, Maddy Burciaga devient totalement incontournable sur les réseaux sociaux. En effet, la jolie blonde fait une fois de plus monter la température sur Instagram. Pour l’occasion, l’ancienne star de téléréalité a choisi une tenue blanche immaculée. Et elle n’hésite pas à prendre la pose en toute suggestion ! LD People vous révèle comment la nouvelle copine de Benjamin Samat a encore créé le buzz.

Maddy Burciaga : la star du web fait nouvelle sortie très remarquée

Une célébrité qui monte sur les réseaux sociaux

Depuis deux ou trois ans, Maddy Burciaga s’est véritablement fait un nom dans la profession. Tout d’abord, elle s’est fait remarquer par ses nombreux passages dans la téléréalité. En effet, la jeune femme d’origine portugaise est passée par différentes émissions et a rapidement connu la notoriété. Les téléspectateurs ont notamment pu la découvrir dans Qui veut épouser mon fils ou encore dans Les Anges. Maddy Burciaga a également fait partie du casting des Marseillais contre le reste du monde. Mais la belle blonde est également connue pour avoir été la compagne de quelques autres célébrités.

En effet, elle a connu une relation avec Julien Tanti et avec Vincent Queijo. En 2019, Maddy Burciaga a aussi été en couple avec l’une des méga stars des réseaux sociaux. Puisqu’elle a vécu une idylle avec GMK, ce Monégasque qui explose sur YouTube. Aujourd’hui, en couple avec Benjamin Samat, Maddy Burciaga rayonne de bonheur. Cette nouvelle période de sa vie semble d’ailleurs lui aller à merveille. Grâce à cette nouvelle aventure, Maddy Burciaga est encore un peu plus suivie sur la toile. LD People vous révèle comment la jeune femme crée une fois de plus l’événement avec un cliché dès plus romantique !

Une fan de mode et des looks les plus stylés

Sur son compte Instagram, Maddy Burciaga aime partager ses plus beaux clichés avec ses fans. D’ailleurs, cette dernière story ne devrait pas faire exception à la règle. Dans une superbe robe-chemise blanche très ouverte, la belle blonde prend la pause. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme sait parfaitement user de sa beauté. D’ailleurs, les nombreuses réactions ne se font pas attendre. Et tous vont dans le même sens. Maddy est absolument splendide ! Son look totalement décontracté la met parfaitement en valeur. Benjamin Samat sera certainement lui aussi en admiration devant cette dernière publication de sa belle.

En tout cas, le couple semble parfaitement heureux depuis leur rencontre. Ainsi, ils n’hésitent pas à afficher leur récent amour avec des souvenirs de leurs voyages. Récemment, les fans des deux stars ont pu les découvrir à Dubaï où ils ont visiblement pris beaucoup de bon temps. Alors, Maddy Burciaga et Benjamin Samat vont-ils former un couple pour longtemps ? LD People s’intéresse de près à cette histoire pour laquelle les internautes paraissent aussi montrer leur intérêt. Âgée de 27 ans, la belle blonde semble déjà connaître un vif succès ! Dès lors, elle semble faire partie des personnalités à suivre en 2021 ! Et cette dernière photo devrait une fois de plus élargir sa communauté !