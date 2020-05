Madonna en tee-shirt hyper transparent de cache rien, elle dégoute ses fans

La reine de la pop Madonna choque avec une photo, sur son compte Instagram. Dans un tee-shirt hyper transparent, les jambes décroisées, l’icône américaine joue la provocation sur ce dernier cliché illustré par des commentaires qui vont une fois de plus faire certainement réagir.

À 61 ans, la méga star ne semble pas prête de vouloir s’arrêter de créer la polémique, comme elle le fait si bien depuis ses débuts. Les frasques de Madonna sont bien connues de ses fans, et c’est en partie pour ça qu’ils l’aiment et la suivent aussi depuis de nombreuses années, mais aujourd’hui, la sexagénaire semble plus déclencher les critiques que les likes sur les réseaux sociaux.

Bien que Madonna reste une très grande vedette qui vend encore de nombreux albums, et arrive à remplir d’immenses salles de spectacle ou des stades entiers comme lors de sa dernière tournée « Madame », qui a rencontré un énorme succès à travers le monde, c’est plutôt sa propension à chercher et à créer la polémique qui font réagir les internautes aujourd’hui. Et les commentaires ne manquent pas de déferler sur la toile.

Si la photo pour le moins suggestive a certainement interpellé, ce sera aussi le commentaire que Madonna ajoutera qui créera les réactions les plus virulentes : « Ma garde-robe actuellement et pour ceux qui seraient offensés d’une quelconque manière par cette photo, je veux que vous sachiez que je suis diplômé de l’université du « j’en ai rien à foutre », merci de venir à ma remise de diplôme promo 2020 ».

Voir cette publication sur Instagram Estere i=Hype Squad! #Estere #icebath Une publication partagée par Madonna (@madonna) le 25 Mai 2020 à 6 :49 PDT

Les commentaires ne se sont bien sûr pas fait attendre : « Aucune classe honnêtement elle ressemble à une dr*guée et c’est triste », « Tu es dégoûtante », « ça suffit grand-mère », « oh mais d’accord, tu fais une pause mamie ». Des réactions assez virulentes à ses phrases chocs, mais qui font partie du fond de commerce de l’artiste.

Actuellement confinée dans la capitale anglaise, Madonna a annoncé, il y a quelque temps, qu’elle avait été testée positive au covid-19, qu’elle aurait, selon elle, contracté lors de son dernier passage à Paris où elle était présente pour sa tournée internationale. Ceux qui étaient venus assister au concert, se souviennent d’ailleurs que l’interprète de « Like V*gin » était arrivée avec plus de 3 h de retard pour commencer son show. Avec des places dans une gamme de prix oscillant entre 80 et 300 €, certains de ses fans n’avaient pas apprécié du tout la plaisanterie.

Apparemment aujourd’hui guérie du virus, elle choque néanmoins avec une vidéo postée sur son compte Instagram. La chanteuse expliquait dans cette séquence qu’après des analyses effectuées dans un laboratoire londonien, les médecins lui avait dit qu’aujourd’hui elle possédait les anticorps nécessaires pour résister au virus. La chanteuse avait donc décidé d’aller faire, comme elle le dit elle-même, un petit tour en voiture, ouvrir grand sa fenêtre et respirer l’air du covid-19.

Propos qui ont réellement choqué, et qui paraissaient totalement en décalage au vu de la situation catastrophique que le monde connaît et du nombre de victimes qu’il faut malheureusement déplorer. Décidément toujours aussi affûtée, Madonna ne semble pas prête du tout se calmer.

Voir cette publication sur Instagram Repenting for my sins before Mothers Day……………..♥️ #girlgonewild #notsorry Une publication partagée par Madonna (@madonna) le 9 Mai 2020 à 6 :57 PDT

Il faut bien dire que les 40 ans de carrière de l’artiste d’origine italienne, ont été jalonnés par une série invraisemblable de scandales, et que s’ils ont souvent choqué, ils ont aussi apporté leur pierre à l’édifice de la réputation sulfureuse de l’artiste. Pierre angulaire de son statut de méga star, choquer fait partie de l’ADN de Madonna.

Du clip de « Like a prayer » qui avait irrité le clergé dans les années 80, pour selon certains avoir manqué de respect à l’Église catholique, en tournant des scènes représentants sa propre crucifixion, ou encore qu’il s’agisse de son baiser langoureux avec Britney Spears, Madonna reste toujours la reine de la provocation. Une attitude qui a évidemment aussi contribué à son succès planétaire.

Ce samedi 23 mai dernier, ce fût donc un nouveau scandale que Madonna s’apprêtait à déclencher avec ses photos en lingerie, qui dévoilent son anatomie. Affublée d’une perruque blonde posée sur la tête, et dans une pause pour le moins osé, la chanteuse nous montre presque tout. Likée près de 1 million de fois, la diva a réussi une fois de plus son coup médiatique.

Il y a quelques semaines, c’était concernant la maladie qui l’avait touché, que l’artiste décidait de se livrer à une mise en scène tout aussi polémique. C’était par le biais d’une autre vidéo, que fin mars sur son compte Instagram, elle avait aussi fait réagir en masse ses followers. Entourée de pétales de roses qui flottent sur l’eau avec en fond sonore, une musique des plus étrange, la chanteuse murmurait aux oreilles de ses fans.

Voir cette publication sur Instagram This Years Met Gala was Chill………….. #socialdistancing @nicolas_huchard Une publication partagée par Madonna (@madonna) le 5 Mai 2020 à 10 :00 PDT

Madonna tenait des propos qui avaient pu sembler pour le moins étrange, et évoquait ce qui était merveilleux avec cette épidémie : « Ce qu’il y a avec le covid-19 c’est qu’il se fout de savoir si vous êtes riche, si vous êtes célèbre, si vous êtes drôle, si vous êtes intelligente, où vous habitez, quel âge vous avez, si vous raconter des supers histoires, c’est un grand égaliseur et ce qui est terrible avec le covid-19, c’est ce qui est merveilleux en même temps ».

Il ne paraît pas certain que la chanteuse arrive à créer l’unanimité avec ses derniers propos, mais pour être parfaitement lucide, c’est aussi pour ça que ses fans la suivent avec une telle assiduité depuis plusieurs décennies, car avec Madonna, ils ne savent jamais à quoi s’attendre. Toujours présente là où on ne l’attend pas, la chanteuse originaire du Michigan sait faire parler d’elle, à la ville, comme à la scène.

Après des périodes un peu plus creuses dans sa carrière, la « Matérial Girl » est revenue il y a quelques mois avec sa tournée magistrale pour la promotion de son 14ème album « Madame », et c’est probablement sur scène que ses fans espèrent sûrement pouvoir la retrouver. En attendant, ses followers peuvent se délecter de ses phrases ou de ses photos chocs qui continuent à faire parler d’elle. « Parlez de moi en mal ou en bien, mais parlez de moi « , formule qui semble parfaitement coller à la peau de Louise Ciccone, dite la reine de la pop, Madonna.