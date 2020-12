Maëva Coucke dans une tenue épatante, impressionnant décolleté, devant ses amies Miss France aux NRJ Music Awards

Maëva Coucke participait aux remises de prix des NMA 2020. Elle était présente aux côtés de nombreuses autres Miss France d’ailleurs. Clémence Botino, Malika Ménard ainsi que Cindy Fabre et Vaimalama Chaves. Mais cela n’a pas empêché les personnes présentes à se mettre sur leur 31. Et Maëva Coucke portait une tenue fabuleuse qui fait parler d’elle sur la Toile. LDPeople tenait donc à la détailler pour ses lecteurs car la rédaction de votre magazine en ligne ne manque jamais une occasion de vous informer sur ce qui fait le buzz !

Maëva Coucke est à couper le souffle dans son ensemble original

Maëva Coucke, vous la connaissait forcément en tant que Miss France 2018. Elle était aussi parmi le top 10 des Miss Univers lors du concours suivant. Pas de doutes, c’est une femme extraordinairement belle. Et vous allez voir que sa tenue des NMA était à couper le souffle. En effet, c’est dans un ensemble très original que Maëva Coucke était heureuse de participer au show. Pantalon noir, ceinture rouge, talons vertigineux, clivage impressionnant et bleu électrique, gants longs et rouge à la mode opéra. Voilà la tenue de la l’ancienne Miss France. Le tout avec une coiffure superbe, une longue tresse haute mettant en valeur le rouge de ses cheveux. Aux côtés des quatre autres anciennes Miss France, elle remettait le prix du DJ de l’année, le tout en compagnie de Ahmed Sylla, l’humoriste.

C’est le célèbre DJ Snake qui a reçu ce prix prestigieux. Et quelle chance de se le voir remettre par toutes ces belles femmes. Mais comme nous vous le disions plus haut, LDPeople ne pouvait pas ne pas insister sur la tenue de Maëva Coucke. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous allez être impressionné par tant de prestance. En effet, il est bien connu que les Miss France peuvent tout porter. Quelques soient les tenues qu’elles endossent, elles sont sublimées par leurs charismes. Et bien c’est aussi le cas de Maëva Coucke dans sa tenue extravagante. Une tenue si originale ne rendrait pas aussi bien si elle n’était pas portée par une aussi belle personne que cette ancienne Miss France.

Une tenue de créateur qui fait l’unanimité auprès des internautes

La tenue de Maëva Coucke a été confectionnée par Jean Paul Gauthier. Non seulement les couleurs étaient pour le moins osées, c’est effectivement le clivage immense de sa combinaison qui a retenu l’attention. Les nœuds sur les épaules de la Miss sont bien au dessus de la normale. Ce qui accentue encore davantage l’effet de profondeur du haut de son ensemble. C’est bien simple, si elle ne portait pas cette combinaison en taille haute, il serait aisé de voir son nombril ! LDPeople espère que vous serez vous aussi épaté par l’audace de Maëva Coucke. Car il faut bien avouer qu’à côté d’autres tenues toutes aussi classes mais plus conventionnelles, c’est elle qui attire tous les regards. À vous de vous faire votre avis à présent !