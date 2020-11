Maeva Coucke : sa sœur jumelle Alizée la remballe ? Leurs règlements de compte  choquants sur Instagram !

Maëva Coucke a décroché la couronne de Miss France en 2018. Née le 28 juin 1994 à Fougères, elle a une sœur jumelle nommée Alizée. Et ce que l’on vient de découvrir, c’est que les deux frangines ne s’apprécient pas franchement. Loin de là !

Elles ont beau se ressembler, elles n’ont pas du tout le même caractère. Pourtant, Maëva et Alizée Coucke évoluent toutes deux dans le mannequinat. Le public a découvert Maëva Coucke depuis que la reine de beauté a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais en 2017. Mais Alizée n’a pas tardé à faire parler d’elle.

View this post on Instagram A post shared by @alizeecoucke

La presse s’est en effet rapidement demandé si Alizée ne faisait pas de l’ombre à Miss France. Dès 2018, Gala titrait par exemple “Alizée, la sœur jumelle de Maëva Coucke déjà en train de lui voler la vedette ?”. Mais dans les interviews, Maeva préférait mettre en avant sa sœur et ses talents de mannequin.

Ainsi, elle confiait aux journalistes de Paris-Match : « Ma sœur jumelle, Alizée, est partie à l’âge de 18 ans pour devenir mannequin. Elle a vécu à Milan et parcourt le monde au gré de ses contrats. »

Pourtant, dernièrement, les internautes se sont rendus compte que les deux jumelles étaient en bisbilles. Sur son compte Instagram, Alizée s’est en effet livrée à un jeu de questions/réponses avec ses abonnés. Certains d’entre eux lui ont posé des questions sur sa relation avec Maeva. La jeune femme a alors répondu “inexistante”.

Alizée : “On voit bien qu’elle est hypocrite et imbue d’elle-même.”

Et de poursuivre : “Inexistante. (La fameuse question qui revient souvent). On se sent coupable lorsqu’on a des choses à se reprocher , c’est pas mon cas. Je priorise le bonheur et parfois, il faut simplement se protéger“, a-t-elle en effet développé. Ce n’est pas tout ! La raison qui pousse certains abonnés à penser que les deux sœurs ne s’aiment vraiment pas, c’est parce qu’Alizé est allée jusqu’à publier des critiques formulées par ses abonnés à l’encontre de sa sœur.

“Ça m’étonne pas de Maeva, on voit bien qu’elle est hypocrite et imbue d’elle-même. J’espère que tu vas bien. La famille peut-être toxique hélas”, a en effet formulé un internaute qui avait sa préférence pour Alizée. Pourquoi cette dernière aurait-elle publié ce message si ce n’est pour enfoncer un peu plus sa sœur ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @alizeecoucke

Aujourd’hui, Alizée rencontre beaucoup de succès dans le mannequinat et elle n’a jamais eu besoin d’un coup de pouce de sa sœur ex-Miss France pour trouver du travail. Car elle a la chance d’être représentée par la prestigieuse agence Elite Milano. Elle collabore également avec Women Management, basée à Paris. Grâce à cette autre agence, Alizé a posé pour le magazine de charme Lui en 2017. Le cliché qui la montrait sans T-shirt avait beaucoup fait parler d’elle mais lui a permis également de se faire connaître dans le milieu de la mode. Une méthode de travail très éloignée de Miss France !