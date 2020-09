Maeva Ghennam au plus mal! Blessée elle s'exprime et explique tout !

La candidate des Marseillais contre le Reste du monde saison 5, Maëva Ghennam a visiblement des problèmes de santé. Car comme elle le confie elle-même, ces derniers jours n’ont pas été très faciles pour elle.

Habituée à se montrer pleine d’énergie et débordante d’enthousiasme, ses fans ont découvert la belle brune totalement métamorphosée. Une annonce qui a immédiatement fait réagir sa nombreuse communauté qui s’inquiétait réellement pour elle. Mais en plus de son état général qui semble se détériorer, Maëva Ghennam se serait également blessée aux deux mains. Décidément, la bimbo n’a pas de chance…

Si d’habitude, c’est plutôt via son compte Instagram que la Marseillaise aime communiquer avec ses 2,5 millions d’abonnés, la bombe venue du Sud avait choisi Snapchat pour partager son mal-être avec ses fans. Véritable addict des réseaux sociaux, et toujours soucieuse de rester en contact avec ses followers, la magnifique brune passe de longues heures chaque jour sur son téléphone. Et selon ses dernières déclarations, ce serait cette utilisation intensive qui est à l’origine de ses blessures. ” J’ai pas trop snappé aujourd’hui parce que j’ai une tendinite aux deux mains. À force de toucher mon téléphone, d’avoir une coque très lourde et j’utilise mon téléphone toute la journée, j’ai une tendinite. Je n’ai plus de force aux mains et là, j’ai très mal “ avait-elle déclaré, visiblement très surprise que cela puisse se produire, “ C’est quand même très grave que ça m’arrive à 23 ans “. C’est donc du repos qui lui a été conseillé même si cela sera très difficile pour elle. Car Maëva est une véritable accro. Et son téléphone bien plus qu’un moyen de communication. Pour elle, il est le lien indéfectible qu’il la lie avec sa communauté et à ses plusieurs millions de fans qui la suivent chaque jour.

Mais en plus de ce handicap qui l’empêche d’utiliser ses mains, son état de santé général ne semble véritablement pas être au top. ” Je n’ai pas d’énergie, je ne me sens pas bien, c’est très rare que je sois comme ça. Même conduire, j’avais du mal, c’est horrible “ a-t-elle déclaré. La célèbre candidate des Marseillais a donc été très alertée par ce signal d’alarme. Elle s’est donc imposée une période de repos : ” Donc, là, j’ai mis des attelles et je pense que demain, j’irai chez le médecin. J’ai super mal aux mains “.

Mais chassez le naturel et il revient au galop ! Maëva Ghennam n’aura pas pu arrêter ses activités très longtemps. Malgré la fatigue, elle s’est quand même offert une petite sortie qui lui a vite rappeler son état de santé : ” j’ai été faire un petit peu les boutiques avec ma mère et j’ai failli faire un malaise tellement j’avais mal ! “.

Connue pour son physique plus qu’avantageux, la jeune femme de 23 ans a donc vécu des derniers jours et les dernières semaines un peu difficiles. Car en plus de son état général qui n’était pas au mieux de sa forme, elle a été également la cible de plusieurs attaques sur les réseaux sociaux. Après avoir publié des selfies dans un joli deux-pièces qui lui collait parfaitement au corps, certains de ses détracteurs ne s’étaient pas fait prier pour l’attaquer violemment. ” Je crois que tu as pris du S au lieu du XXL, mais je ne suis pas sûr “ était le style de message que l’on pouvait lire dans les commentaires de son post. Il est vrai que Maëva Ghennam a un physique pour le moins généreux, qui est l’objet de beaucoup de discussions.

Une silhouette parfaite qu’elle partage régulièrement avec sa communauté. Chacun de ses clichés fait souvent grimper la température sur la toile.

Mais ce vendredi 25 septembre dernier, la star des Marseillais contre le Reste du monde était apparue habillée bien différemment qu’à son habitude. Vêtue d’un pantalon en cuir et d’un débardeur, tous deux de couleur noire, Maëva Ghennam était sur le point de prendre un avion vers une destination inconnue. Elle aura également réussi à montrer qu’elle est capable d’une bonne dose d’autodérision et d’humour. Car en légende de cette publication, elle avait simplement écrit ” Pour une fois, je suis habillée ! “.

Ver esta publicación en Instagram 💜 pour une fois je suis habiller mdr Una publicación compartida de Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) el 25 Sep, 2020 a las 7:32 PDT

Quelques heures plus tard, des petits curieux avaient réussi à trouver la destination secrète de la brune incendiaire. Et c’est vers les Émirats arabes unis, que Maëva Ghennam s’était envolée. Beaucoup de suppositions ont été faîtes à ce sujet. Et plusieurs de ses fans se demandaient si ce voyage à Dubaï était des vacances ou du repérage. Certains imaginaient déjà que la jolie jeune femme pourrait quitter la France pour elle aussi s’établir dans le petit paradis qui séduit de plus en plus de Français. Un endroit dans lequel elle pourrait rejoindre Nabilla Benattia et Thomas Vergara qui résident sur place. Dubaï est devenu une destination qui attire de plus en plus de vedettes de la téléréalité ou d’influencers qui voient en ce nouvel eldorado, un véritable havre de paix. Ce nouveau séjour à l’étranger permettra peut-être également à Maëva Ghennam de se reposer et de reprendre des forces après le petit coup de fatigue qu’elle vient d’avoir. Elle aura probablement un peu être surestimé ses forces ces derniers temps. Elle doit aujourd’hui penser à elle. Car quand le corps dit stop, il vaut mieux l’écouter.

Entre ses douleurs au poignet et ses récents malaises, Maëva Ghennam va pouvoir profiter des longues plages de sable chaud de Dubaï pour tenter de se refaire une santé. Un lieu magique qui sera également pour elle, l’objet de toutes les tentations. Car s’il y a bien une activité, que la belle brune adore par-dessus tout, ce sont les longues séances shopping. Et le petit État de la péninsule arabique est évidemment le lieu idéal pour cette activité. Dubaï est un véritable parc d’attraction pour les fashion addicts en manque de sensation.

Ver esta publicación en Instagram 💜 Una publicación compartida de Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) el 21 Sep, 2020 a las 8:41 PDT

Pour celle qui s’est fait connaître dans Les Marseillais Australia en 2017, l’aventure continue. Maeva Ghennam ne manque pas de créer l’événement à chacune de ses publications et de ses apparitions. Et même si elle compte quelques détracteurs, Maëva Ghennam semble s’en moquer. Malgré les nombreuses critiques qui affirment qu’elle a subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique, la Marseillaise continue de tracer sa propre route et assume ses choix.