Maeva Ghennam crée un nouvelle polémique, elle enlève le haut, et elle n’a pas peur d’enflammer la Toile

Maeva Ghennam n’en fini plus de faire parler d’elle. Malgré l’arrivée de sa marque de cosmétique, le sujet principal quand il s’agit de parler d’elle reste ses formes généreuses. En effet, Meava Ghennam aime les montrer, les mettre en valeur et ne craint pas de faire perdre la tête à ses admirateurs. La vedette de télé-réalité ne cache pas non plus avoir subi de multiples opérations de chirurgie esthétiques pour obtenir sa parfaite silhouette galbée. Aussi, elle s’amuse parfois à dire qu’elle rentabilise ses investissements en prenant des poses suggestives pour ses photos. Les publications Instagram de la jeune femme font le tour de la Toile instantanément ! Elle embrase tout sur son passage, son caractère de feu n’est pas le seul à faire des étincelles.

Maeva Ghennam ne calme pas les incendies qu’elle déclenche sur la Toile, au contraire

Maeva Ghennam n’est pas une jeune femme qui a froid aux yeux. Déterminée, ambitieuse, dynamique et dotée d’une grande confiance en elle, rien ne semble impossible pour la belle. La star des Marseillais vient donc de réaliser l’un de ses rêves, lancer sa marque de produits cosmétiques. Pourtant, malgré ce grand événement dans l’actualité de la jeune femme, les fans de Maeva Ghennam continuent de surtout parler d’elle à propos de ses photos sur les réseaux sociaux. En effet, les publications de la star valent le détour. Maeva Ghennam se met en avant comme une véritable modèle photo et n’a pas peur d’en montrer de trop. Au contraire, elle va même poser en tenue d’Eve dans sa baignoire. Elle est aussi capable de prendre la pose dans des sous-vêtements extrêmement ajustés, en dentelle brodée. Et le tout dans des positions qui sont pour le moins équivoques.

Maeva Ghennam sait que ce genre d’images lui vaudra autant de commentaires négatifs que positifs. Mais la jeune femme a appris à ne pas prêter attention à ses détracteurs. Mieux encore, elle réussi à se féliciter des critiques qu’elle reçoit car ils ne font que contribuer à augmenter sa visibilité en ligne. Maeva Ghennam est une véritable femme d’affaires redoutable. Elle a conscience que son corps et son image peuvent servir son marketing et sa communication. Et elle n’a aucun scrupules à s’en servir ainsi.

Des images destinées à faire réagir

Pour préparer l’annonce de l’avènement de sa marque de produits cosmétiques, Maeva Ghennam postait sur Instagram des photos d’elle qui laissaient très peu de place à l’imagination. Elle prenait en effet le risque que le message ne soit pas intégré par ses fans mais elle faisait aussi en sorte ainsi d’attirer l’attention de personnes qui n’étaient peut-être pas encore abonnés à son compte.

Sans t-shirt et les boutons de son jean défaits, Maeva Ghennam laisse apparaître ses formes généreuses mises en valeur dans un maillot de bain ridiculement petit. Certains de ses fans sont absolument choqués mais d’autre en redemandent. Et dans tous les cas, cela permet à Meava Ghennam d’obtenir toute l’attention dont elle a besoin pour continuer de travailler sur ses projets.