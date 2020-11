Maeva Ghennam dévoile sa soeur jumelle des Marseillais : un choc pour ses abonnés !

Sur Instagram, la ressemblance frappe les internautes. C’est simple : ils n’en reviennent pas. Samedi 21 novembre, Maeva Ghennam a posé aux côtés de son amie de cœur, Carla Moreau. Les deux jeunes femmes se ressemblent vraiment comme deux gouttes d’eau. On vous explique pourquoi !

Entre Maeva Ghennam et Carla Moreau, c’est une histoire d’amitié forte et qui dure. Les deux starlettes de télé-réalité se sont rencontrées il y a trois ans. Elles ont donc décidé de fêter ça à leur manière. Bien sûr, le cliché qu’elles ont partagé a fait le buzz. Les abonnés de Maeva Ghennam ont adoré !!!

Maeva Ghennam et Carla Moreau résident désormais à Dubaï. Les deux candidates des Marseillais contre le Reste du Monde passent donc beaucoup de temps ensemble. Et surtout beaucoup de temps dans leur salle de bain !

Une amitié unique en son genre

Pour leur trois ans d’anniversaire, elles ont choisi de jouer aux sœurs jumelles. Elles se sont maquillées à l’identique. Elles ont aussi porté la même perruque blonde platine à la coupe carré. Aux côtés de la maman de Ruby, Maeva Ghennam semble être avec son sosie ! C’est très choquant !

Les internautes ont eu beaucoup de mal à les différencier. “Je croyais que c’était la même personne”, “On dirait des jumelles”, “Je n’ai pas reconnu Carla”, “Des sosies”, “Des sœurs”, “Qui est qui ?”, pouvait-on lire parmi les commentaires. D’habitude, l’une est brune et l’autre est blonde mais là, difficile de ne pas les confondre !

“Aujourd’hui 3 ans que tu fais partie de ma vie, 3 ans que je te connais car il y a 3 ans j’ai fait mon entrée en Australie à Brisbane dans la famille des Marseillais. Je t’aime pour la vie à nos 3 ans d’amitié”, a écrit Maeva Ghennam pour fêter les liens qui la lie à la chérie de Kevin Guedj.

Maeva Ghennam et sa folie des grandeurs !

Quand on aime, on ne compte pas. Alors, quand sa grande amie a mis au monde l’adorable petite Ruby, Maeva a voulu faire le plus joli des cadeaux au bébé de Carla Moreau. “Maeva est venue et évidemment, elle a fait un cadeau. Et qu’est-ce qu’elle a fait comme cadeau ? Elle ne sait même pas encore marcher mais elle porte déjà des Louboutin !”, s’était ainsi exclamé la jeune maman sur Instagram. Ca peut effectivement sembler un peu excessif !

“C’est le plus beau des bébés que j’ai jamais vu de ma vie. Elle est trop belle (…) Je vous jure qu’elle est vraiment trop trop belle”, s’était quand même justifié Maeva Ghennam.

Carla Moreau a en tous cas aussi répondu à cette déclaration d’amour posté ce samedi 21 novembre. « Je t’aime. A nos 3 ans », a-t-elle en effet écrit. Même Jessica Thivenin a par la suite commenté le cliché d’un : « Trop belle toute les deux. J’adore ». C’est à croire qu’elle s’est rabiboché avec Carla Moreau. Certains internautes ont beaucoup apprécié ce geste d’apaisement. Finalement, tout peut s’arrange dans la vie !

