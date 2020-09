Maeva Ghennam dévoile son nouveau projet “énorme”, qui va impressionner tout le monde

Selon les dernières informations du compte Solife_Gossip et après avoir fait une recherche nous même, nous pouvons vous dire que Maeva Ghennam devrait se lancer dans un tout nouveau projet d’ici peu. Explications.

Maeva Ghennam assume complètement ses imperfections

Le samedi 5 septembre dernier, Maeva Ghennam a posté une photo d’elle en bikini. Si à première vue, c’est un cliché comme les autres, la jeune candidate de télé-réalité qu’on voit de dos, nous montre ses vergetures. Une façon d’assumer pleinement les aléas de la vie. En légende, la jeune femme a posté le message suivant : “Je prends la responsabilité de mes vergetures, de ma cellulite et de ma peau d’orange“. Un message que les internautes ont validé en masse.

Les internautes ont ensuite été nombreux à commenter cette photo un peu particulière puisqu’ils estiment qu’il est important de s’accepter tel que nous sommes : “Trop belle Maeva Ghennam, l’acceptation de soi est si importante!” “Bravo Maeva, vous incitez votre communauté à suivre votre exemple et à s’aimer! C’est tellement important de s’aimer soi-même!” ” Mais quelle beauté, vous avez raison de supposer, ce ne sont pas des défauts! ” pouvait-on ainsi lire sur le réseau social de la candidate des Marseillais.

Le nouveau projet fou de Maeva Ghennam

Si Maeva Ghennam assume complètement ses imperfections, la jeune femme doit également se battre contre les fausses rumeurs. Ainsi, il y a quelques jours de cela, la candidate de télé-réalité a du remettre les choses au clair concernant les rumeurs d’un arrêt définitif de la télévision : J’arrête pas de voir sur les réseaux sociaux ‘Maeva a un nouveau projet du coup elle arrête la télé-réalité’. Alors je vous explique c’est complètement faux. (…) Je ne compte pas du tout arrêter maintenant, je suis jeune, je kiffe trop faire ça. Même si en ce moment il y a beaucoup de tensions, je pense que ça va s’arranger”.

Les fans peuvent donc se rassurer, Maeva Ghennam sera encore sur nos écrans de télé dans un futur proche. En revanche, la jeune femme a bien un nouveau projet en cours, un projet pour lequel elle mettrait tout depuis un bon moment à présent. En effet, le compte Solife_Gossip sur Twitter nous expliquait il y a quelques heures que la candidate de télé-réalité devrait ouvrir très prochainement sa propre marque : “Maeva Ghennam a fait récemment un shooting avec ses amies. Depuis deux ans, elle bosse sur un projet : sortir sa ligne de maquillage Maeva Ghennam BEAUTY“. Et effectivement quand on fait une recherche sur internet, on peut voir qu’elle a déjà fait immatriculer son entreprise au RCS il y a 3 mois.