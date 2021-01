Maeva Ghennam évoque et fait son testament, touchée de la Covid-19

Maeva Ghennam avait une terrible nouvelle à annoncer à ses fans sur les réseaux sociaux. En effet, la célébration du réveillon de la nouvelle année lui a causé du tord. Non seulement ses followers se sont indignés, mais voilà qu’à présent elle est paye les frais littéralement. Car c’est officiel, Maeva Ghennam a été testée positive à la Covid-19. Enfermée à son domicile pour ne pas répandre le virus, la jeune femme s’ennuie. Aussi, elle n’a pas manqué de tenir ses fans informés de l’évolution de la situation. Cela jusqu’à évoquer son testament. LDPeople vous raconte tout.

Maeva Ghennam fait son testament sur Instagram

Maeva Ghennam n’a pas pris de gants pour annoncer la nouvelle à ses abonnés. Comme à son habitude, la vedette des marseillais n’a pas de temps à perdre. C’est donc très franchement qu’elle aborde la question de son test positif à la Covid-19. Elle va même envoyer balader ceux qui pourront se réjouir de sa “punition” pour avoir pris des risques inconsidérés. Et pour rester sur le ton de l’humour malgré la mauvaise nouvelle, Maeva Ghennam plaisante sur le fait de rédiger son testament.

Ses followers ne sont pas tous sur la même longueur d’ondes en apprenant la nouvelle. D’abord, ils plaisantent avec elle et se réjouissent qu’elle puisse rire de cette terrible situation. Un commentaire en particulier nous a bien fait rire chez LDPeople. L’un des fans de Maeva Ghennam lui a dit :”Ça se voit que tu as perdu le goût avec cette tenue”. La jeune femme est pourtant ravissante mais elle a suffisamment d’expérience sur les réseaux sociaux pour savoir rire de tout.

En revanche, d’autres de ses fans sont convaincus que c’est bien fait pour elle. En effet, selon eux, elle aurait dû éviter de célébrer la nouvelle année avec ses amis pour commencer. Mais à ceux-là, Maeva Ghennam avait préparé sa réponse en avance dans la légende de sa publication. Précisant qu’elle ne prêtera pas attention aux personnes qui lui ont souhaité du mal.

Pour rajouter une dimension tragi-comique à son annonce, Maeva Ghennam fait son testament pour se préparer au pire. Bien qu’elle ne pense évidemment pas en arriver à cette extrémité, la jeune femme prend le temps d’indiquer ; “si je meurs je laisse tout à ma mère”. Voilà qui est clair !

La vedette des Marseillais est guérie

Heureusement, ce 13 janvier, Maeva Ghennam annonce avoir enfin reçu un résultat négatif à son test Covid. Bientôt elle pourra dire au revoir à son confinement forcé. Plus de risque pour elle de contaminer les gens qu’elle croise. Et il faut espérer qu’elle prendra de plus grandes précautions à l’avenir. Avoir la Covid-19 une fois c’est suffisant. Elle qui ne supporte pas être enfermée, ses fans espèrent qu’elle sera se préserver pour éviter de revivre cet isolement.

Dans les commentaires, ses fans se précipitent pour la féliciter. Reste à voir si elle va garder des séquelles comme cela peut être le cas. La jeune femme peut compter sur le soutien indéfectible de ses fidèles followers pour célébrer avec elle la grande nouvelle.