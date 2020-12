Maëva Ghennam en pleurs, son voyage vers Dubaï est un véritable cauchemar! Son chien menacé d’euthanasie

Décidément, les ennuis s’enchaînent pour Maeva Ghennam. Lors de son dernier voyage vers Dubaï, la jeune femme vit une nouvelle mes aventures. Mais cette fois-ci, elle a vraiment très peur. En effet, son chien Hermès pourrait être euthanasié ! Apparemment, le risque est grand ! Alors que s’est-il passé pour la Marseillaise ? LD people vous explique tout.



Maëva Ghennam : son chiot Hermès risque la mort !



Une fin d’année très compliquée



Depuis quelques semaines, Maeva Ghennam vit un véritable enfer. Déjà au mois de novembre, elle est victime d’une agression en pleine rue. Apparemment, cet événement l’a lourdement traumatisée. Au point qu’elle a pris la décision de définitivement quitter la France. Dès lors, la belle brune choisit un nouvel endroit pour poser ses bagages. Aujourd’hui, sa destination finale est connue. Et ce sera Dubaï comme beaucoup d’autres stars françaises. Sur place, la vedette de téléréalité pourra rejoindre Nabilla et Thomas Vergara ou encore les époux Tanti.

Car les Émirats arabes unis paraissent être à la mode pour l’instant. Un grand nombre de Français prennent en effet la décision de s’installer dans le petit paradis. Pour eux, il s’agirait de l’endroit idéal. Avec un taux de délinquance proche de zéro, la cité du désert est idyllique pour se sentir en sécurité. Donc Maeva Ghennam a hâte de se retrouver là-bas. Accompagnée de son petit chien Hermès, la jeune femme s’apprête à prendre l’avion. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Pire, la vie de son chien serait même en danger. LD people vous livre ici tous les détails.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

Toutes les précautions avaient été prises



Sur son compte Snapchat, Maeva Ghennam partage le scénario de son voyage complètement dément. Pourtant, elle le prépare depuis longtemps. Car comme elle voyage avec Hermès son chien, elle veut être certaine que tout se passe bien. ” Trois semaines avant de prendre l’avion, j’ai téléphoné à la compagnie trois fois “. La belle brune tient absolument à savoir si Hermès peut voyager en cabine avec elle.” Trois personnes différentes ont dit que oui. Pour qu’il prenne l’avion et aille à Dubaï, il fallait que ses vaccins et ses papiers soient à jour. Donc j’ai tout fait “.

Dès lors, Maeva Ghennam est rassurée. À bord de l’avion, Maeva Ghennam s’endort avec Hermès sur ses genoux. Mais le personnel navigant vient la réveiller pour un problème majeur. ” Hermès ne peut pas voyager dans l’avion pour Dubaï sinon on allait l’euthanasier. Je me suis mise à pleurer. On me fait payer un billet d’avion, un papier d’autorisation et on me dit finalement qu’il ne peut pas voyager. Pourquoi on ne me l’a pas dit il y a 3 semaines, à Marseille ou à Paris que ce n’était pas possible ? “. Fort heureusement, Maeva Ghennam trouve une solution. Une amie qui habite près de l’aéroport vient récupèrer le petit chien. Mais la Marseillaise est folle de rage. De plus, Maeva n’aurait pas pu voyager en business classe comme à son habitude. En effet, suite à un problème de siège cassé, Maeva Ghennam doit rejoindre la classe éco. Décidément, rien ne semble se dérouler comme prévu pour la jeune femme !