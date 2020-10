Maeva Ghennam enflamme la Toile: elle “écarte” trop les jambes, ce cliché crée polémique

Maeva Ghennam est l’une des plus célèbres candidates des émissions de télé-réalité. Impossible de parler des Marseillais sans parler d’elle. Mais même lorsqu’elle ne passe pas à la télévision, Maeva Ghennam continue de faire parler d’elle. En effet, la jeune femme animé ses réseaux sociaux en se mettant en scène. Elle prend la pose dans des postures équivoques et arborant des tenues tape-à-l’œil. Tour à tour sans vêtements, dans des tenues très courtes, Maeva Ghennam sait créer l’événement sur la Toile. Mais va-t-elle parfois trop loin ? C’est ce que ses fans semblent penser de sa photo choc du début de l’été, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire.

Maeva Ghennam récidive avec une publication très explicite

Maeva Ghennam est une personne qui n’a pas froid aux yeux. Le moins que l’on puisse dire de cette jeune femme c’est qu’elle sait faire preuve de force de conviction. Son franc-parlé et ses avis tranchés sont des traits indissociable de son caractère. Aussi, elle fait partie de ces jeunes femmes qui assument avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour tenter d’atteindre un idéal. C’est donc l’une des raisons qui encourage Maeva Ghennam à se mettre ainsi en avant dans ses publications sur les réseaux sociaux.

Mais il y a-t-il des limites à ce genre de photographies ? La vedette des Marseillais va-t-elle parfois un peu trop loin ? C’est effectivement ce que ses fans se sont dit en découvrant la publication de Maeva Ghennam du 13 juin dernier sur Instagram. Mais les commentaires réprobateurs de ses fans ont-ils changé quoi que ce soit ? Pas vraiment car Maeva Ghennam récidive le 26 octobre dernier. La seule différence entre les publications du 14 juin et du 26 octobre, c’est la couleur des petites pièces que porte la star. Tout est fait pour ne laisser que très peu de place à l’imagination.

Une nouvelle photo choc qui enflamme la Toile

Voir cette publication sur Instagram Lounging in Luxe 💚#femalefamily #lovetolounge @loungeunderwear #sponsorisé @shaunaevents Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) le 26 Oct. 2020 à 7 :12 PDT

Maeva Ghennam ne peut que faire le tour de la Toile en posant dans une telle tenue. En effet, elle sait pertinemment comment ses fans vont réagir. D’une parce que ce n’est pas la première fois qu’elle prend une telle pose dans une telle tenue, mais aussi parce qu’elle connaît parfaitement les codes d’Instagram. Les réseaux sociaux invitent effectivement à publier des images dans toutes tenues possibles et dans des postures suggestives pour être vues par le plus grand nombre. C’est en tout cas la leçon que l’on peut tirer de la majorité des profils Instagram des infleunceuses les plus suivies.

Les abonnés de Maeva Ghennam apprécieront évidemment ce cliché. Mais comme pour sa publication du 14 juin dernier, ils risquent aussi de tenter de lui faire entendre raison. Pour eux, la star n’a pas besoin de se mettre autant en avant pour se faire remarquer. Cette photo pourrait même la desservir car sa position et sa tenue sont vraiment très spéciales.