Maeva Ghennam fait encore une fois réagir la Toile avec un soutien-gorge vraiment trop petit

Maeva Ghennam n’a que 23 ans et elle est déjà au top de sa carrière. Découverte du grand public grâce à la télé-réalité, elle continue de rejoindre les castings des émissions de W9 tout en alimentant son compte Instagram. En effet, Instagram c’est l’un des moyens privilégiés des vedettes de télé-réalité pour communiquer avec leurs fans. Entre Instagram et Snapchat, Maeva Ghennam peut rapidement tenir au courant ses fans des dernières nouvelles. Et bien souvent, ce sont des partages de photos qui viennent faire monter la température du réseau social. Maeva Ghennam aime faire réagir ses abonnés et elle sait parfaitement comment le faire. Découvrez des images ahurissantes de la jeune femme.

Maeva Ghennam joue la provocation sur Instagram

Maeva Ghennam n’est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. Elle n’aime pas non plus l’hypocrisie et préfère être franche quitte à blesser ou à aller à contre-courant. Par exemple, elle est très fière de ses opérations de chirurgies esthétiques. Certains diront que c’est trop et qu’elle est trop jeune mais Maeva Ghennam s’en moque. Puisqu’il s’agit de son corps et de ses choix. C’est aussi pour cette raison qu’elle n’écoute pas ses fans qui lui demandent de penser que des enfants la suivent sur Instagram. Elle préfère poster ce dont elle est fière sans se soucier de qui va regarder. C’est donc avant tout pour elle que Maeva Ghennam agit. Et son caractère bien trempé a fait d’elle l’une des vedettes de télé-réalité favorites du public.

La jeune femme est provocante et elle l’assume. Sur l’une de ses dernières publications, Maeva Ghennam s’affiche dans une tenue qui ne va pas faire plaisir à ceux qui lui demandaient de davantage se vêtir. Elle aura pourtant garder une paire de jeans. Mais pour pouvoir l’ouvrir et laisser dépasser ses sous-vêtements.

Voir cette publication sur Instagram 💜 Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) le 21 Sept. 2020 à 8 :41 PDT

Des vêtements trop petits ?

C’est comme si tous les vêtements que porte Maeva Ghennam sur cette image sont trop petits. Mais cela ne la dérange pas le moins du monde. La jeune femme va même rire de cela avec ses abonnés et leur préciser qu’il s’agit de la mode. Lors d’un épisode des Marseillais, il était déjà arrivé à Maeva Ghennam de mettre son haut de maillot de bain à l’envers. Comme sur cette image Instagram, les parties mouvantes du haut de maillot se retrouvent en haut au lieu de se retrouver en bas. Et quand elle avait reçu cette remarque, Maeva Ghennam restait fière et assurait qu’il s’agissait de la mode aux États-Unis. C’est donc ce qu’elle répond aux fans qui tentent de lui faire des remarques sur son look.

Maeva plus de 226 000 likes en 2 jours avec cette publication. De quoi lui faire dire qu’elle n’a pas à se soucier des critiques de quelques fans mécontent qu’elle ne porte pas davantage de vêtements. Quoi qu’il arrive, la jeune femme ne laisse jamais personne indifférent. Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, Maeva Ghennam ne changera pas qui elle est d’un millimètre.